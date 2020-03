Nu je regelmatig je handen moet wassen tegen het coronavirus is de kans groot dat die na verloop van tijd droog en geïrriteerd worden. Wij hebben vier tips verzameld die ervoor zullen zorgen dat de komende weken met babyzachte handen zal doorkomen.

Het zijn zware tijden voor je handen. De lage temperaturen van de afgelopen weken waren al een aanslag op je huid, maar nu moeten we ze ook meer dan normaal wassen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat mensen te maken hebben met droge en geïrriteerde handen. De gezondheidswebsite Healthline heeft een lijst met oplossingen daarvoor opgesteld en de handigste daarvan vind je hier terug.

Gebruik vochtinbrengende crème

Dit is geen verrassing natuurlijk. Er zijn heel wat vochtinbrengende crèmes op de markt. Kiest het product dat voor jou het beste is, zowel qua prijs, geur als allergene stoffen.

Vermijdt stress

Deze tip is al iets minder evident, maar er bestaat een link tussen stress en eczeem. Als je merkt dat je gek wordt van de jeuk door het eczeem op je handen, dan kan je eens proberen alle drukte te vermijden en je volledig te ontspannen.

Verwen je handen ’s nachts

Een van de beste manier om je handen weer tiptop te krijgen is ze ’s avonds eens goed te verwennen. Dat doe je door ze uitgebreid in te smeren met lotion of een vochtinbrengende crème op basis van petroleum, zoals Vaseline. Doe daarna handschoenen aan. Zo heeft je huid tijd om alles in zich op te nemen en word je wakker met handen zo zacht als de bips van een baby.

Breng hydrocortison aan

Droge huid kan ook evolueren naar dermatitis, waarbij de huid ontstoken raakt. Daardoor zal die geïrriteerd aanvoelen en een rode kleur krijgen. Het kan aangewezen zijn om dan een crème te gebruiken met hydrocortison in. Dat is de naam voor het hormoon cortisol als het in medicijnen wordt gebruikt.

