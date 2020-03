Heel wat mensen werken deze periode voor de eerste keer een lange tijd van thuis. Dan kan het al eens zijn dat je afgeleid raakt en niet veel werk verricht. Gelukkig hebben wij enkele tips verzameld die jouw productiviteit de hoogte insturen.

Zorg voor een duidelijk begin en einde van de dag

Als je van thuis werkt, loop je het risico dat de grenzen van de dag vervagen en je langer dan normaal met je werk bezig bent. Maak dus duidelijk aan je collega’s en baas dat ze je enkel tussen bepaalde uren kunnen contacteren. Stuur hen bijvoorbeeld ’s ochtends een berichtje dat je begint en ’s avonds dat je je laptop sluit. Durf ook buiten je uren je gsm en je mails te negeren.

Communiceer zoveel mogelijk face-to-face

Het is pas als je alleen in je eigen living zit dat je begint te beseffen hoeveel je tijdens de dag communiceert met je collega’s. Die info zou je allemaal op mail kunnen zetten, maar dat vraagt teveel tijd en leid je af. Het is handiger om af en toe te videochatten en zo veel informatie op een korte tijd uit te wisselen. Tegenwoordig heb je veel programma’s en apps die je daarvoor kan gebruiken: Whatsapp, Messenger, Skype, Zoom, HouseParty, Microsoft Teams,…

Denk na over de emojis die je gebruikt

Niet iedereen is er voorstander van, maar emojis hebben een plekje veroverd in onze dagelijkse communicatie, ook op de werkvloer. Er zijn al enkele wetenschappelijke studies verschenen die stellen dat het gebruik van de schattige prentjes voordelen biedt. Zo zou je boodschap persoonlijker aanvoelen en vaker juist begrepen worden. Let wel op naar wie je emojis stuurt. Intern is dat vaak gepast, maar klanten kunnen raar opkijken als ze een lachend kakje zien verschijnen.

Fake it ‘till you make it

Een belangrijke tip om lang productief te blijven als je thuis werkt: doe alsof je naar je werk gaat. Het klinkt stom, maar vasthouden aan je dagelijkse routine helpt je om je focus niet te laten verslappen. Blijf dus op tijd opstaan, neem ’s morgens een douche en zorg dat je stevig ontbijt. Maak een planning op voor de dag waarin je je afspraken, taken en pauzes vastlegt. Ja, je mag ook thuis pauzes nemen. Even ontspannen zorgt ervoor dat je weer met een fris hoofd aan de slag kan. Probeer wel te vermijden dat je in de zetel in slaap valt en twee uur later wakker wordt.

