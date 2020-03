Denk je aan een orgasme, dan denk je ongetwijfeld meteen aan seks. Of dat nu in je uppie, met een wildvreemde, met je lief of met een hele bende is. De twee termen staan voor ons rechtstreeks met elkaar in contact en dat hoeft ook niet te verbazen. Toch is het mogelijk om een orgasme te krijgen zonder dat daar seks aan te pas komt – dat gebeurt zelfs vaker dan je zou denken.

Een van die manieren is door middel van sport. Zo’n orgasme is zo populair dat er zelfs een term voor werd bedacht: coregasm. Een Amerikaanse studie van de Universiteit van Indiana onderzocht hoeveel vrouwen dat fenomeen weleens ervaren hebben en welke sport ze op dat moment beoefenden.

Klimmen

Van de 370 ondervraagden gaf 40% aan ooit een coregasm te hebben gehad. Hoewel een orgasme tijdens het sporten altijd kan voorkomen, zijn enkele sporttakken duidelijk wel geschikter om een hoogtepunt te bereiken. Met name klimmen, fietsen en gewichtheffen zouden je frequent naar nieuwe hoogtes tillen. Maar niet getreurd als je liever een andere sport beoefent, want zelfs snelwandelen zou bij 9% van de ondervraagden ooit al een orgasme hebben opgeleverd. Volgens Debby Herbenick, een van de auteurs van de studie, hoeft het niet te verbazen dat sport bij zoveel mensen leidt tot een orgasme: niet alleen tijdens de seks, maar ook tijdens het sporten maakt ons lichaam endorfines en dopamine aan. En laat die hormonen nu net onontbeerlijk zijn om klaar te komen. Heb je op dit moment geen sekspartner en wil je je lichaam nog wat beter leren kennen, dan weet je wat je dit weekend kan doen.

