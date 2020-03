Voor wie Brussel alleen gadeslaat vanachter een treinraampje op z’n dagelijkse pendeltraject, is het moeilijk om zich voor te stellen dat de hoofdstad meer is dan een grijze massa. Nochtans bloeit er tussen al die bakstenen constructies en betonnen gevaartes heel wat moois – letterlijk en figuurlijk. Het aantal duurzame adresjes is intussen haast niet meer bij te houden en ik neem je dan ook graag mee op een tour langs enkele persoonlijke favorieten en een paar nieuwkomers.

Hoewel Brussel op het gebied van cultuur en architectuur heel wat te bieden heeft, laat ik die onderwerpen graag even links liggen. We weten intussen allemaal wel dat er naast een Manneke ook een Jeanneke en een Zinneke pis bestaan en dat slechts weinig andere steden onze hoofdstad evenaren op het gebied van Art Nouveau en Art Deco. Wat nog te vaak onder de radar blijft, is dat er op het gebied van duurzaamheid een ware revolutie gaande is. Dus of je nu op zoek bent naar een restaurant met heerlijke, seizoensgebonden gerechten of een prachtige vintage jurk: met een tripje naar Brussel sla je twee – of drie, of vier – vliegen in één klap.

Een klein goestingske

Met een lege maag kom je niet ver en enkele eetadresjes zijn dan ook geen overbodige luxe om je dag door te komen. Les Filles is al jarenlang een begrip en is intussen al actief op drie verschillende locaties. Je kan er zowel ’s middags als ’s avonds genieten van een dagelijks wisselend menu, dat steeds is samengesteld uit seizoensgebonden, biologische ingrediënten. Dit adresje mag er dan al enige tijd zijn, de populariteit neemt niet af en reserveren is noodzakelijk. Eens je er bent, voelt het eigenlijk net alsof je in je eigen woonkamer zit te eten. Je kan hier trouwens geregeld ook kookcursussen volgen om zelf aan de slag te gaan.

Le Phare du Kanaal is een manusje-van-alles: koffiebar, coworkingplek, evenementenruimte… Tenzij je op zoek bent naar een leuke werkruimte in Brussel of je iets te vieren hebt, is echter vooral de koffiebar van belang. Je kan hier wakker worden met een heerlijk ontbijt en een sterke koffie, maar net zo goed genieten van het namiddagzonnetje met een aperitief in de hand. Het is maar net waar je zelf zin in hebt. Alle ingrediënten zijn afkomstig van lokale producenten, biologisch en geven de voorkeur aan de korte keten. Het bewijs dat duurzaam al lang niet meer gelijkstaat aan geitenwollen sokken.

Voor het laatste culinaire hoogstandje zakken we af naar Schaarbeek. Daar vind je Boentje Café, een koffiebar en lunchplek die volledig zero waste te werk gaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat je drinkt uit glazen bokalen, maar ook dat zelfs je servet eetbaar is. De meeste ingrediënten zijn afkomstig van lokale telers, al is er zo nu en dan ook ruimte voor meer exotische groenten en fruit als dat ervoor kan zorgen dat er minder voedsel verloren gaat. Een adresje dat inspireert en zonder twijfel anderen aan het denken zet.

Vintage shoppen

Uiteraard is het beter om helemaal geen spullen te kopen als je echt duurzaam te werk wil gaan, maar eerlijk, iedereen heeft weleens iets nodig. En in dat geval is het een goed idee om niet meteen naar een ‘gewone’ winkel te gaan, maar eerst een tweedehandswinkel op te zoeken. Zowel op het gebied van kleding als van interieur heeft Brussel een hele hoop te bieden. De dagelijkse rommelmarkt op het Vossenplein is en blijft een ideale plaats om te starten. Hier vind je van alles en nog wat, maar goed zoeken en afdingen is de boodschap.

De jaren tachtig en negentig zijn weer helemaal terug van weggeweest en de winkelrekken hangen dan ook vol met kledingstukken die inspiratie vinden bij die periode. Kies je liever voor authentieke stukken – die er niet alleen leuk uitzien, maar vaak ook nog eens beter van kwaliteit zijn en een stuk duurzamer – dan moet je naar een vintagewinkel. Bij Foxhole, Think Twice en Episode vind je de gekste stukken in de leukste kleuren. Mag het allemaal wat meer ingetogen zijn, neem dan eens een kijkje bij Oxfam Tweedehands. Isabelle Bajart heeft dan weer een groot aanbod aan zorgvuldig uitgekozen designerstukken.

Ben je niet op zoek naar een nieuwe outfit, maar naar een bureaulamp of een leuk nachtkastje? Ook dan kom je in Brussel aan je trekken. In de Marollen komt er haast geen einde aan de vintage interieurwinkels, dus neem je tijd en houd je ogen goed open. De meeste meubels hier zijn nogal aan de prijs, maar af en toe kan je geluk hebben en op een koopje stoten. Atelier Belvédère in de Flageywijk is een stuk betaalbaarder, maar zeker niet minder leuk. Alle meubels worden hier zorgvuldig gerestaureerd alvorens ze in de toonzaal terechtkomen. La Caravane Studio in Sint-Gillis en Retrofaktory in Ukkel zijn klein, maar fijn. Regelmatig teruggaan is de boodschap als je op zoek bent naar dat ene zeldzame pareltje.

Duurzame ingrediënten

Brussel mag dan wel een grootstad zijn, toch kan je er ook terecht voor duurzame ingrediënten – van zuivel tot fruit en keukenkruiden. Milieubewust boodschappen doen kan op verschillende manieren: zero waste, biologisch, lokaal… Elke optie vraagt om een eigen aanpak en een eigen concept, maar dat is gezien het grote aanbod in de hoofdstad zeker geen probleem.

De verschillende vestigingen van Färm zijn een beetje als een ecologisch verantwoorde supermarkt. Je vindt er alles wat je nodig hebt voor in de keuken en in het huishouden. De nadruk ligt hier op biologische voeding. Sommige ingrediënten zijn bovendien lokaal geteeld, andere kan je dan weer in bulk kopen. Handig als je al je boodschappen op één plek wil doen. Ook The Barn heeft meerdere winkels in het Brusselse en hier kan je terecht voor verse groenten en fruit, brood, olie, koffie, noten, bier, wijn… En dat allemaal biologisch. Zie het een beetje als een bezoekje aan de markt, maar dan overdekt, duurzaam en wat uitgebreider. Ben je aan het rondstruinen door de Marollen, vergeet dan zeker niet om binnen te springen bij de Marché Des Tanneurs. Op zondagen is dit het verzamelpunt voor elke biominnende hipster in de buurt, dus wees voorbereid om aan te schuiven.

Duurzaam inkopen doen kan uiteraard nog op een heleboel andere manieren. Bij La Ferme Nos Pilifs kan je bijvoorbeeld rechtstreeks groenten, fruit en kruidenierswaren kopen. Je kan er trouwens ook terecht voor plantgoed als je zelf een moestuin wil aanleggen. Ook bij La Pousse Qui Pousse ben je daarvoor aan het juiste adres. Heel wat Brusselaars azen op ecologisch geteelde planten voor hun tuin, dus wacht niet te lang als je je zinnen ergens op hebt gezet.

Hoewel er in dit artikel een heleboel adresjes aan bod zijn gekomen, zijn er te veel initiatieven om iedereen te vernoemen. Ben je nog op zoek naar een duurzaam restaurant of een milieubewuste kruidenier in Brussel, kijk dan eens op goodfood.brussels.

Het bericht Brussel door een groene bril: de beste duurzame adresjes in de hoofdstad verscheen eerst op Metro.