Voor beroemdheden is het niet altijd even simpel om de liefde te vinden. Op Raya, een exclusieve datingapp voor de ‘rich and famous’, kunnen zij gelukkig nog aan hun trekken komen. Onder meer Ben Affleck zou zeer actief zijn op het datingplatform.

De app bestaat al sinds 2015, en wordt beschreven als een “dating-app voor de elite, waarop enkele goedgekeurde leden actief zijn”. Cara Delevigne, Drew Barrymore, Amy Schumer, Ben Affleck, John Mayer, Kelly Osbourne, Joe Jonas, en talkshowpresentator Trevor Noah zouden er doorheen de jaren stuk voor stuk al op gespot zijn.

Anoniem comité

Het is bijzonder moeilijk om toegelaten te worden tot Raya. Een anoniem comité van zo’n 500 personen beslist wie wel en niet een account mag aanmaken. Slechts 8% van zij die zich aanmelde, zou ook effectief op het platform geraken. De vereisten: een groot fortuin, goede looks, een creatief of invloedrijk beroep, faam en liefst ook miljoenen volgers op sociale media. Goede banden hebben met celebrities die al lid zijn is ook handig.

Amper 7 euro per maand

Op dit moment heeft Raya zo’n 10.000 leden en 100.000 mensen op de wachtlijst. Hoewel de meeste leden stinkend rijk zijn, kost een lidmaatschap slechts 7,30 euro per maand. Er wordt niet naar links of rechts geswiped, maar de wereldwijde profielen worden er vertoond als slideshow, onder begeleiding van een soundtrack naar keuze.

Het bericht Via deze exclusieve app zoeken beroemdheden naar een lief verscheen eerst op Metro.