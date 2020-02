Tijdens de winter heb je nauwelijks of geen last van muggen, maar als je dacht dat ze zomaar met de noorderzon vertrekken, dan zit je er volledig naast.

Heerlijk, dat zonnetje in de zomer. Maar tijdens de warmste maanden van het jaar kunnen muggen helaas spelbrekers zijn. Dat voortdurende gezoem rond je hoofd als je in slaap probeert te vallen en die talloze muggenbeten die maar blijven jeuken… Behoorlijk irritant!

Zwakke geslacht

Tijdens de koudere wintermaanden verdwijnen ze plots als sneeuw voor de zon. Handig, maar waar gaan ze dan plots naartoe? Wel, van zodra de dagen korter worden en de temperaturen afkoelen, leggen de mannetjes al vrij snel het loodje, want zij overleven de koude niet. Zwakke geslacht, weet je wel…

Diapauze

De vrouwtjes geven echter niet op. In plaats van bloed te prikken bij mensen, gaan ze reserves aanleggen door zich te voeden met nectar. Vervolgens zoeken ze een veilig plekje om te overwinteren. Dat kan tussen brandhout zijn, in een plant of gewoon ergens in de huiskamer. Daarna gaat de vrouwelijke steekmug in diapauze, wat vergelijkbaar is met de winterslaap.

Wakker worden

In die fysiologische staat daalt de activiteit van de stofwisseling en wordt de mug bestand tegen extreme omgevingsfactoren, zoals de koude. Hoe koud het ook wordt, zo kunnen ze wel zes maanden lang overleven. Als de temperaturen weer draaglijk worden, ontwaken ze en zijn ze helemaal klaar om aan hun favoriete bezigheid te beginnen: bloed zuigen voor de ontwikkeling van hun eitjes. Met andere woorden: welkom terug, gezoem en jeuk!

