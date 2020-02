Als je grootmoeder bent, kan je maar beter rustig aan doen. Dat doet de 60-jarige oma Tammi Baltin echter allesbehalve. Zij verdient namelijk haar brood met pikante kiekjes en videos op het internet.

De 60-jarige Amerikaanse werkt intussen drie jaar als camgirl. Ze begon toen ze 57 jaar oud was en haar relatie na twintig jaar was gestrand. Ze dacht nooit dat mannen echt geïnteresseerd in haar waren totdat ze veel reacties kreeg toen ze een dating-app gebruikte. Een van haar matches suggereerde dat ze cammodel moest worden en zo geschiedde.

200 dollar per uur

Inmiddels geeft ze verschillende shows voor de camera en verkoopt ze ook foto’s en video van haarzelf. Een uurtje dammen met Tammi kost 200 dollar. Het meest wat ze verdiende was 3.000 dollar in een maand. Haar klanten is een bijzondere doelgroep. Dat zijn studenten en getrouwde mannen tussen de 18 en 35 jaar oud. Vooral mannen met een voetfetisj komen bij haar aan hun trekken.

Het maakt haar dan ook niet uit wat haar vrienden en familie van haar werk denken. Ze zegt zich voor het eerst in haar leven zeker te voeren en hoopt ook dat anderen dat doen, laat ze weten aan het Engelse Metro.

