Hoeveel stappen per dag heb je écht nodig?

Wie gezond wil leven, heeft het ongetwijfeld al gehoord: je moet dagelijks 10.000 stappen zetten. Maar voor veel mensen klinkt dat eerder als een marathon dan als een haalbaar doel. Bovendien blijkt dat bekende cijfer minder wetenschappelijk onderbouwd dan je misschien denkt.

De oorsprong van de 10.000 stappen ligt namelijk in Japan, waar in de jaren 60 een commerciële stappenteller op de markt kwam met die naam. Volgens onderzoeker Niels Stens van het RadboudUMC is het getal dus eerder slimme marketing dan pure wetenschap. Intussen tonen verschillende studies aan dat je ook met minder stappen al heel wat gezondheidsvoordelen kan behalen. Zo zouden ongeveer 7.000 stappen per dag de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk verkleinen, terwijl rond de 8.700 stappen het risico op vroegtijdig overlijden het laagst zou liggen. Zelfs vanaf 2.500 stappen per dag zijn er al meetbare voordelen.

Acht kilometer

Wie toch graag die symbolische 10.000 stappen haalt, mag daar gemiddeld zo’n anderhalf uur wandelen voor rekenen. Volgens verschillende onderzoeken duurt het meestal tussen de 90 en 105 minuten, afhankelijk van je tempo en stapgrootte. Qua afstand komt dat neer op ongeveer acht kilometer. Conclusie? Je hoeft jezelf dus niet gek te maken als je geen 10.000 stappen haalt. Elke extra wandeling telt mee.

