Ben je nog op zoek naar een gezellige uitstap voor de kerstvakantie, maar wil je gezelschap cultuur opsnuiven en jij liever wat frisse lucht? Dan vind je bij Verbeke Foundation the best of both worlds.

Middenin de bossen van Kemzeke ligt Verbeke Foundation verstopt. Dit instituut verzamelt moderne kunst die op spectaculaire wijze tentoon wordt gesteld.

Binnen in de gigantische loods vind je bijvoorbeeld kunst met vliegen en andere kriebelende insecten, een kamer vol grafzerken en een foetus op sterk water. Je kan Verbeke Foundation nog het beste vergelijken met een curiositeitenkabinet. Momenteel loopt er een tentoonstelling van wijlen Panamarenko.

Verbeke Foundation is ook een openluchtmuseum. Verspreid in de bossen van het domein tref je bijvoorbeeld een vervallen serre, een kudde olifanten en een vliegtuigenkerkhof aan.

verbekefoundation.com

Fotopret

Deze unieke plek vormt het ideale decor voor een fotoshoot. Het perfecte speeltje voor je uitstap is een polaroidcamera. Zo komen je foto’s meteen tevoorschijn en kan je ze thuis tussen de kerstkaartjes ophangen. Met de Instax SQUARE SQ1 kan je meteen aan de slag zonder dat je eerst een ellenlange handleiding moet doornemen. Selfiequeens kunnen hun ding doen door één simpele draai aan de lens. De vierkante foto’s zijn bovendien 1,5 keer groter dan de standaard Instax mini prints. Zo komen je gekke herinneringen nog beter tot hun recht!

129,99 euro

fujifilm.eu/be

