Sociale media waren zelden zo populair als nu. Door de coronacrisis en het feit dat we meer vrije tijd te besteden hadden, is de rol van onder andere Instagram, TikTok en Facebook alleen maar belangrijker geworden. Dat betekent ook dat er elke week wel een nieuwe trend te bespeuren valt, de ene al gekker dan de andere.

We hadden het een tijdje geleden al over de raclette bowl, een twist op de gebruikelijke raclette en erg toepasselijk voor de feestperiode. Kerstmis is nog niet geweest dus sociale mediagebruikers blijven ideeën verzinnen om deze feestdagen, die er toch al erg anders uitzien dan gebruikelijk, alsnog op te vrolijken.

Kerstkrans 2.0

Dacht je dit jaar uit te pakken met een smakelijke charcuterieplank met lokale vleesjes en kazen? Wel, schuif dat idee maar opzij, want de charcuteriekrans is nog een stuk indrukwekkender. Het model is gebaseerd op de klassieke kerstkrans, maar zowel de takken als de versiering werden vervangen door etenswaren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een krans van rozemarijn, met allerlei charcuteriewaren als decoratie en enkele veenbesaccentent? Op sociale media is de trend alvast een groot succes en je kan trouwens je eigen variant bedenken, bijvoorbeeld een kaaskrans of een snoepkrans. Het is maar net wat je zelf lekker vindt.

