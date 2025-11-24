Kooktip voor omelet in airfryer zorgt voor ophef: “15 minuten?!” (video)

TikTok staat, net als andere sociale media, vol met kooktips.

En zo’n klassieker, de omelet, zorgt haast steevast voor verdeeldheid. Dat is ook hier weer het geval.

Ene Michelle besluit om even haar ‘handige’ manier om een omelet klaar te maken te tonen. Zo giet ze het mengsel in een airfryer, die voorzien is van een velletje bakpapier. “Je steekt het in de airfryer op 180 graden, voor 15 minuten, en dan komt het er perfect uit”, voegt ze verder toe. “Het is zo gemakkelijk en je krijgt telkens weer de perfecte omelet”, besluit ze.

Meningen verdeeld

Het resultaat? Een stevig gebakken omelet. “Niet alles hoort in een airfryer”, klinkt het al snel. “Het duurt vijf minuten in een pan en is veel beter”, gaat het verder. “Veel te lang”, besluit een laatste kijker nog. Anderen vinden haar creatie dan juist wél weer zeer geslaagd. “Ik vind het geweldig”, laat een dame weten. Kijk en oordeel vooral zelf maar. Eens proberen? Of toch maar gewoon in de pan bakken?