Stichting Prins Laurent helpt de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen: «Omdat ze bij het gezin horen»

«De mens helpen via zijn dier», dat is de missie van de Stichting Prins Laurent. Net zoals bij de verwoestende overstromingen in eigen land vorige zomer, wordt deze slogan wederom omgezet in actie tijdens een crisissituatie. Want je ziet ze regelmatig verschijnen: de beelden van mensen op de vlucht samen met hun huisdieren. Waarom nemen ze hen mee? Voor de voorzitter van de stichting Z.K.H. Prins Laurent is de reden heel eenvoudig: «Omdat ze bij het gezin horen.»

De Stichting Prins Laurent verwelkomt de huisdieren van Oekraïeners die de oorlog zijn ontvlucht. De dieren worden gratis verzorgd in de centra in Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Hornu of Luik. Naast deze verzorging zijn er ook allelei artikels gratis ter beschikking voor hun huisdieren zoals manden, leibanden, kattenbakvulling en dierenvoeding.

Zorg voor mens en dier

Omdat er bepaalde regels gelden als honden en katten reizen binnen de EU, staan de stichting in nauw contact met het FAVV zodat deze huisdieren zo snel mogelijk aan de Europese regelgeving voldoen. Dit betekent identificatie met een microchip en de nodige vaccinaties indien dit niet in orde zou zijn. In bepaalde gevallen moet er ook op rabiës getest worden. Dankzij de samenwerking met Sciensano zal deze analyse uitzonderlijk gratis zijn voor de huisdieren die in het kader van deze hulpactie door de stichting verzorgd worden. Tenslotte werkt de organisatie ook samen met het Nationaal Crisiscentrum waar vluchtelingen die in ons land toekomen zich als eerste gaan aanmelden voor hulp en opvang, alsook met het Rode Kruis dat de noodopvang organiseert. Zo worden de mensen met huisdieren rechtstreeks naar de centra van de Stichting Prins Laurent doorverwezen. Ook hundieren verdienen immers wat rust en een check-up na een lange en vaak stressvolle reis. Om de lokale besturen en opvanggezinnen te informeren, wordt deze hulpactie ook gecommuniceerd via de officiële website van de overheid (www.info-ukraine.be) in de rubriek «Mijn huisdier heeft verzorging nodig.»

Talrijke vluchtelingen in het gezelschap van hun trouwe viervoeters zullen de komende weken ons land bereiken. De Stichting Prins Laurent hoopt met deze hulpactie deze mensen te helpen die momenteel bijzonder moeilijke tijden beleven. Dus heb je contact met vluchtelingen die huisdieren hebben of met opvanggezinnen? Wijs hen dan de weg zodat zoveel mogelijk dieren geholpen kunnen worden!

Volg deze hulpactie via de Facebook-pagina of op de website van de Stichting Prins Laurent: www.sfprlaurent.be

