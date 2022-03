Uit onderzoek blijkt: in bad gaan staat gelijk aan een half uur sporten

Een uurtje in een badkuip liggen is heerlijk en ontzettend ontspannend. Het kan je helpen om je hoofd helemaal leeg te maken, maar dat is niet het enige voordeel. Onderzoekers van de Britse Universiteit van Loughborough hebben namelijk bewezen dat een uurtje in warm water liggen gelijk staat aan een half uur stevig wandelen. Voor ons is de keuze snel gemaakt.

Wanneer je een paar kilo’s wil kwijtraken, maar niet altijd de energie of zin hebt om te gaan sporten, is een warme badkuip dus een goed alternatief.

Een bad van veertig graden

Tijdens het onderzoek ging een groep vrijwilligers een uur in water van veertig graden liggen. Een andere groep wandelde intussen op een hometrainer. Tijdens het onderzoek werd de lichaamstemperatuur en het energieverbruik van de vrijwilligers nauwkeurig in de gaten gehouden.

Tot de verbazing van de onderzoekers nam het energieverbruik van de groep in het bad met tachtig procent toe. Natuurlijk hebben de sporters meer calorieën verbrand na zestig minuten stappen, maar een uur badderen staat gelijk aan een half uurtje stevig wandelen. Dat klinkt ons als muziek in de oren!

Een bad heeft meerdere voordelen

Naast het verbranden van calorieën biedt een heerlijk bad je nog veel meer. Zo heeft het warme water tien procent meer effect op de bloedsuikerspiegel dan fietsen. Ook kan het spierspanning verlichten, de bloeddruk verlagen en de bloedcirculatie verbeteren. Verder kan een hete badkuip ook zorgen voor een diepere slaap, maar je wordt er niet per se vermoeid van. Het kan je namelijk ook energie geven doordat je bloed beter circuleert.

Heb je dus geen zin om te gaan sporten? Neem dan een warm bad. Het effect is er, dus je hoeft je niet schuldig te voelen over je keuze.

