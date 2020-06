Voor de komst van het coronavirus was het toerisme een sector in volle bloei. We draaiden onze hand niet om voor een vlucht meer of minder en nestelden ons onbezorgd op een strand dat krioelde van de toeristen. Maar toen deed Covid-19 zijn intrede en werd alles anders.

De reisindustrie heeft de afgelopen maanden harde klappen te verduren gekregen. Grenzen gingen op slot, niet-essentiële reizen werden verboden en anders oh-zo-drukke toeristische bestemmingen lagen er verlaten bij. Met alle gevolgen voor de toeristische sector van dien. Maar nu de grenzen geleidelijk aan weer opengaan en we weer richting ‘normaal’ gaan, is de tijd ook aangebroken om beslissingen te maken over onze vakantie.

Reisbarometer

Reisbijstandsmaatschappij Touring organiseert ieder jaar een vakantieonderzoek waarin gepeild wordt naar de vakantiegewoontes van de Belg. Waar willen ze naartoe? Hoe? Waar zitten ze mee? Die en andere vragen komen jaarlijks aan bod. Uit de bevraging blijkt dat 2020 een gevalletje apart is. Covid-19 drukt zijn stempel op onze reisplannen en laat ons ons eigen land opnieuw verkennen.

Toen de coronacrisis in België aanbrak, had 56% van de Belgen al een reis naar het buitenland geboekt, 6% had plannen om in eigen land vakantie te vieren. Door de pandemie besloot 48% van hen om te annuleren. Van de 52% die wel nog een reis op de planning hebben staan, willen acht op de tien nog steeds vertrekken. Slechts 38% van de Belgen had nog helemaal geen vakantieplannen bij de start van de coronacrisis. Bijna vier op de tien van hen willen alsnog naar het buitenland trekken, terwijl 27% kiest voor een vakantie in eigen land en 35% liever thuis blijft. Trekt de Belg naar het buitenland, dan kiest hij het vaakst voor Frankrijk (46%), Nederland (17%), Spanje (16%) en Italië (12%). Vakanties buiten Europa staan voor de meeste Belgen voorlopig niet op de planning: 96% wil binnen de Europese grenzen blijven.

Natuur boven st(r)a(n)d

Ook de aard van onze vakanties is niet ongevoelig voor de gevolgen van het coronavirus. Voor de crisis verkoos 33% van de Belgen een strand- en zonvakantie. Een natuurvakantie (22%), reis in eigen streek (22%) en citytrip (21,4%) vervolledigden de top vier. Door het coronavirus gaan we echter bewuster nadenken over de condities ter plaatse. Een strandvakantie valt nu eenmaal moeilijk te combineren met de social distancing die velen onder ons nog steeds proberen te handhaven. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat natuurvakanties (33%) en op verkenning gaan in de eigen streek (32%) aan populariteit winnen. Strand- en zonvakanties zakken weg naar 25%, citytrips naar 19%. Zes op de tien Belgen kiezen ervoor om deze zomer de auto te nemen om op vakantie te gaan, terwijl vier op de tien plannen om op een vliegtuig te stappen.

Verzekerd

Op vakantie gaan ten tijde van Covid-19 gaat ook gepaard met de nodige kopzorgen. Maar liefst 35% van de Belgen is bang om besmet te worden met het coronavirus en 34% vreest om in quarantaine geplaatst te worden. Door de bijzondere omstandigheden meent 82% dat pandemieën zoals Covid-19 gedekt zouden moeten worden door de reisbijstand en 84% vindt dat ze zouden moeten opgenomen worden in de annuleringsverzekering, zelfs als dat betekent dat ze meer moeten betalen. Reisbijstandsmaatschappij Touring speelt daar handig op in. Voor alle landen waarvoor niet langer een negatief reisadvies bestaat (in land van herkomst en bestemming) zal het bedrijf een epidemie zoals Covid-19 als een normale ziekte beschouwen. De medische bijstand blijft dus van toepassing. Ook voor de annuleringsverzekering gelden de gewone dekkingen zolang er geen negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken is. In beide gevallen (bijstand en annulering) mag er ook geen lockdown in België bestaan waarbij niet-essentiële reizen worden verboden.

