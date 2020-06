Wat er in het hoofd van een baby omgaat, kan je als ouder onmogelijk met zekerheid weten. Het is vooral een kwestie van instinct en je aanpassen aan de reactie van je kind. Toch hebben Japanse wetenschappers nu achterhaald wat de ideale manier is om je baby te knuffelen.

Als mens hebben we elk zo onze eigen manier van knuffelen. De één houdt van intense, lange, stevige knuffelpartijen, de ander houdt het liever kort en bondig. Van zodra we kunnen praten, kunnen we zelf aangeven hoe we graag geknuffeld worden. Maar bij baby’s is dat minder makkelijk.

Gulden middenweg

Je baby knuffelen is een van de dingen die je als kersverse ouder het liefste doet. Niets zo leuk als je kindje in de armen nemen en stevig tegen je aandrukken. Maar wat hebben baby’s nu het liefst? Dat vroegen ook Japanse wetenschappers van de Toho-universiteit in Tokyo zich af en ze trokken daarom op onderzoek uit. Door de hartslag van de baby’s te vergelijken met de druk die ouders op hun baby uitoefenen tijdens het knuffelen, kwamen ze tot de conclusie dat kleine kinderen er noch van houden om gewoon vastgehouden te worden, noch om stevig geknuffeld te worden. De gulden middenweg is dus ook hier van toepassing. Bovendien konden ze vaststellen dat baby’s liefst in de armen van hun ouders en dus niet in die van een vreemde vertoeven – wat niet hoeft te verbazen. Neem je kindje dus vandaag eens (niet al te stevig) vast voor een heerlijke knuffel.

