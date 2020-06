Barbie-maker Mattel wil meer zwarte vrouwen eren. Het bedrijf belooft dat meer dan de helft van de speciale edities van de poppen, zogeheten Barbie Role Models, zwarte en andere niet-blanke vrouwen zullen voorstellen. Het afgelopen jaar was dat al het geval toen onder meer zangeres Ella Fitzgerald en burgerrechtenactiviste Rosa Parks werden geëerd met een pop.

Volgens Mattel blijkt uit onderzoek dat meisjes vanaf de leeftijd van 5 jaar al niet meer geloven dat ze alles kunnen worden. Voor zwarte meisjes geldt dat nog sterker. Het bedrijf zegt daarom nog meer zijn best te willen doen om dat ’droomgat’ te helpen dichten.

Een op de vijf Barbie-poppen die Mattel maakt is zwart en het bedrijf wil dat die diversiteit ook in alle winkels die Barbies verkopen te zien is. Daarnaast krijgen zwarte medewerkers bij Mattel een grotere stem en is het bedrijf van plan om een betere afspiegeling van de diversiteit in de maatschappij te worden. Ook krijgen zwarte Barbie-poppen een prominentere rol in de reclames van het merk.

Het bericht Mattel wil meer zwarte Barbiepoppen maken verscheen eerst op Metro.