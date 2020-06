Een uitgebreid vijfgangendiner om vingers en duimen bij af te likken van tijd tot tijd is uiteraard mooi meegenomen, maar niet bepaald geschikt voor elke dag. Voor onze dagelijkse lunch of avondmaaltijd kiezen we liever voor iets makkelijks. Daar is zelfs de Franse sterrenchef Pascal Aussignac het mee eens.

De Fransman werd geboren in Toulon en heeft er al een indrukwekkende carrière opzitten. Maar liefst achttien jaar lang mocht hij zich in zijn restaurant Club Gascon in Londen beroepen op een Michelinster. De man heeft smaak, zover is dus zeker. Maar zelfs de sterrenchef kan al eens genieten van een overheerlijke, poepsimpele croque monsieur. “Een croque monsieur eten, troost je wanneer je het nodig hebt. Tegelijk is het ook een beloning voor anderen, een ware verwennerij”, aldus Aussignac aan het persagentschap Bloomberg. En om die verwennerij te delen met anderen verklapte hij in één adem ook zijn recept.

Ingrediënten

8 sneetjes zuurdesembrood

50 gram gezouten boter

8 sneetjes gekookte hesp

8 sneetjes kaas (liefst Ossau-Iraty)

100 gram geraspte Gruyère

4 koffielepels volle room

1 koffielepel mosterd

Peper, zout et Piment d’Espelette

4 Guindilla-pepers

Bereidingswijze

Zet de oven in grillstand en laat voorverwarmen. Bak het brood lichtjes in de pan. Bestrijk met boter wanneer het is afgekoeld. Meng de room, de gemalen kaas en de mosterd in een kom. Breng op smaak met de peper, het zout en de Piment d’Espelette. Beleg vier sneetjes brood met de kaas en hesp, werk af met de gehakte pepers en leg de overige vier sneetjes erop. Smeer de roommengeling op de croques en zet 10 minuutjes in de oven op grillstand tot ze goud kleuren.

Het neemt misschien iets meer tijd in beslag dan een gewone croque, maar dan heb je ook wat!

Het bericht RECEPT. De beste croque monsieur volgens een Franse sterrenchef verscheen eerst op Metro.