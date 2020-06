Bijna vier maanden hebben we op onze honger moeten zitten, maar eindelijk is het zover: op 1 juli gaan onze bioscopen weer open. Tijdens de lockdown viel er op het grote scherm niets te beleven, maar de filmliefde bleef wel degelijk kriebelen. Hoe hebben de professionals en de liefhebbers van de zevende kunst deze woelige periode beleefd? Het Metro-team werpt een blik op het verleden, het heden en de toekomst van de cinema.

Forrest Gump waarschuwde ons meer dan 25 jaar geleden al: «Het leven is als een doos pralines, je weet nooit wat je zal krijgen…» Toen de bioscopen midden maart verplicht de deuren moesten sluiten, zochten de filmliefhebbers massaal troost op het kleine scherm. Cinema is echter niet alleen een verhaal dat op een scherm geprojecteerd wordt. Het is een ervaring die beter wordt als je haar deelt.

Dus schudden de bollebozen van de Brusselse pop-upbioscoop Kinograph een gloednieuw concept uit hun mouw: Lockdowncinema, een oproep aan de Belgische burgers om films te projecteren op de muur van hun huis. «Kinograph is een buurtcinema die inzet op participatie», legt Clara Léonet uit, een van de leden van het team. «Toen we op de sociale netwerken beelden zagen opduiken van vertoningen in open lucht in Italië besloten we om iets gelijkaardigs te proberen.»

Uiteindelijk namen een goeie twintig enthousiastelingen uit Brussel en Luik deel aan het initiatief. In hun respectieve wijken vertoonden ze op dezelfde dag en op hetzelfde uur dezelfde film op een buitenmuur. «Het enige wat die mensen nodig hadden, was een beamer en een grote blinde muur. Dat volstond om de wijk op te luisteren en de buren een fijne avond te bezorgen.»

(si)

Cinema thuis: het succes van VOD

Als wij niet naar de cinema kunnen, dan laten we de cinema maar naar ons komen. Dat was het devies toen COVID-19 de bioscopen sloot. Video On Demand bestond al langer — denk aan Netflix en consoorten — maar plots schoten er allerlei nieuwe initiatieven uit de grond. Naast bestaande platforms zoals UniversCine kregen we onder meer ‘Zed vanuit je zetel’ (van de Leuvense Cinema Zed), ‘The Roxy Theatre’ (van de gelijknamige bioscoop in Koersel) en ‘Cinema bij je thuis’ (van distributeur Lumière).

Het was echter niet alsof je ineens Kinepolis op je televisie kon halen. De onuitgegeven titels op die nieuwe platformen zijn doorgaans niet de meest commerciële. Ze komen ook niet van de grote Amerikaanse distributeurs zoals Disney of Sony maar van kleinere onafhankelijke verdeelhuizen. En die zijn tevreden met de resultaten. «Het publiek heeft massaal de weg gevonden naar onze platforms», zegt Alexander Vandeputte van Lumière. «We hebben pieken meegemaakt tot 15 keer meer trafiek dan vroeger.»

Door de lockdown hebben meer kijkers de weg naar de VOD-platforms gevonden. «Het oudere publiek weet nu ook dat je online kunt goedmaken wat je in de zalen gemist hebt. Maar VOD zal het bioscoopbezoek niet kannibaliseren. Een VOD-platform kan dat aanbod ondersteunen en verdiepen, en kansen geven aan films die anders geen kans zouden krijgen. Cinema en VOD kunnen dus perfect naast elkaar bestaan.»

(rn)

Voorzichtig terug naar de zalen

Drie weken voor de bioscopen opnieuw publiek over de vloer mogen krijgen, zijn de uitbaters volop aan het poetsen en klaarzetten. Het protocol dat zij willen volgen in hun bioscoop zal in grote lijnen dezelfde regels hanteren als de winkels en de horeca. En dat betekent: een beperkt aantal mensen per zaal, vrije ruimte tussen de zetels en tickets online reserveren in plaats van kopen aan de kassa. Voor het personeel zal een mondmasker verplicht zijn, voor de kijker wordt het ‘aanbevolen’. «We respecteren de voorschriften, maar een bezoekje aan de cinema moet wel een aangename en menselijke ervaring blijven», zegt Frédéric Cornet van Cinema Galeries in Brussel.

Versnaperingen zijn officieel toegelaten, maar veel cinema’s kiezen ervoor om er voorlopig geen aan te bieden. «We rekenen op het begrip en het respect van ons publiek», legt Peggy Fol van de Cinema Vendôme (ook in Brussel) uit. Ze weet dat ze vertrouwen mag hebben in de bezoekers, want die zijn de bioscoop tijdens de lastige lockdown niet vergeten. «We hebben een kaart gecreëerd om ons te steunen en de return was bijzonder positief, zowel op financieel als op menselijk vlak», vertelt Peggy.