Nederlandse chirurgen hebben een opmerkelijke oproep gedaan. Steeds vaker moeten ze patiënten met een ‘avocadoletsel’ behandelen; volgens hen is het dus hoog tijd dat er een waarschuwing op avocadoverpakkingen geplakt wordt.

Als je zelf al eens een avocado hebt opengesneden, kan je je vast wel iets voorstellen bij een ‘avocadoletsel’: je houdt een helft van de avocado in je hand, maar wanneer je de pit eruit wil halen met een mes kan het al eens flink mislopen. “Sinds een jaar of twee, het begin van de avocadohype, zien we bijna wekelijks patiënten met een letsel aan hun hand”, zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar tegen het AD. Meerdere Nederlandse chirurgen ijveren er daarom voor dat er een waarschuwing op avocadoverpakkingen komt.

Zenuwbeschadiging

Ook in de Verenigde Staten kennen ze het fenomeen al, jaarlijks verwonden rond de 8.000 Amerikanen zichzelf doordat ze een avocado verkeerd ontpitten. Het kan je niet alleen een steekwonde opleveren, maar ook zenuwbeschadiging. “Het gevolg van dit letsel is dat je geen gevoel meer in je vingers hebt”, gaat Van de Kar verder. Een chirurg kan dit herstellen, maar alsnog is er geen garantie dat je het gevoel in je vingers helemaal terugkrijgt. Een ander veelvoorkomend letsel is dat je buigpezen beschadigd geraken, waardoor je je vinger niet meer kan buigen. “In zo’n geval is een uitgebreidere operatie nodig. Vervolgens kom je in een langdurig oefentraject terecht om te herstellen.”

Juiste techniek

Maar hoe kan je dan veilig je avocado ontpitten? Van de Kar weet raad: “Tegenwoordig heb je speciale apparaatjes die je hiervoor kunt gebruiken. Let wel dat de avocado goed rijp is. Je kan de vrucht ook in tweeën snijden en vervolgens de pit met een lepel uit het vruchtvlees wippen.”

