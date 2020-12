De maan beïnvloedt de getijden en houdt ons ‘s nachts wakker, maar wist je dat we vanop de aarde altijd dezelfde zijde van de maan te zien krijgen? In Nova Luna van White Goblin Games bepaalt dit mysterieuze hemellichaam wie wint en wie verliest.

Staat er een grandioze overwinning of een zwaar verlies voor jou in de sterren geschreven? Nova Luna (Latijn voor ‘nieuwe maan’) is een tegellegspel waarbij 2 tot 4 spelers het tegen elkaar opnemen. Net zoals de naam weggeeft, moet je bij iedere nieuwe cyclus van de maan je strategie bijsturen om zo snel mogelijk de overwinning weg te kapen.

De doos bevat een maantoken, 68 tegels, 84 gekleurde schijven voor de spelers en een maanwiel dat als spelbord fungeert. Bij de start van het spel plaats je de maan boven het nieuwe maanveld en vul je alle omliggende vakken aan met willekeurige tegels. Vervolgens plaatst iedereen één van zijn spelersschijven in het maanspoor onder de maantoken.

De maan wijst de weg

Het doel is om jouw resterende 20 schijven zo snel mogelijk weg te spelen door opdrachten uit te voeren. Kies 1 van de 3 volgende gekleurde tegels (in wijzerzin) t.o.v. de maantoken. Iedere tegel bevat 3 elementen: een kleur, een tijdskost en een aantal opdrachten. Hoe eenvoudiger de opdrachten, hoe hoger de kost van de tegel.

Zodra je een tegel selecteert, verplaats je de maantoken naar de vrijgekomen positie en schuift jouw schijf een aantal plaatsen op gelijk aan de kost van de tegel. Ten slotte plaats je een nieuwe tegel voor je neer, in de hoop om opdrachten te voltooien. Denk goed na waar je een tegel neerlegt, want je mag ze nadien niet meer verplaatsen!

Je kan de opdrachten vergelijken met het populaire Candy Crush: ieder cirkeltje geeft aan hoeveel tegels van een bepaalde kleur rechtstreeks aan die tegel moeten grenzen. Voor de rode tegel uit ons voorbeeld kan je dus 2 missies volbrengen: een tegel van iedere kleur moet grenzen aan de rode tegel en minstens 3 zeegroene tegels moeten grenzen aan de rode tegel.

In tegenstelling tot veel andere games, wordt de spelersvolgorde hier niet bepaald aan de hand van een score of door de wijzers van de klok te volgen. De schijf van de speler die (in tegenwijzerzin) het dichtste bij de nieuwe maan op het maanspoor ligt, is altijd aan de beurt. Het is dus perfect mogelijk dat een speler soms 2 of 3 beurten na elkaar aan zet is.

Solo

Bij de solovariant moet je jezelf geen zorgen maken over andere spelers die tegels voor je neus wegkapen, maar komen er andere uitdagingen bij kijken. Het doel is hier niet noodzakelijk om al je schijven weg te spelen, maar om zo veel mogelijk punten te scoren. De scorefiche voor deze spelversie kan je online downloaden.

Ons verdict

Bezorgt dit spel je enkel rozengeur en maneschijn? Nova Luna doet in ieder geval een nieuw licht schijnen op bordspelenland. Om het spel te snappen, heb je slechts 5 minuten nodig. Je kan er dus onmiddellijk invliegen. De behapbare spelregels vormen een welkome afwisseling met de vaak ingewikkelde boardgames.

Nova Luna is dan misschien relatief eenvoudig, saai wordt het nooit! Tot op het einde blijf je nagelbijten. We raden Nova Luna aan voor beginners of als opwarmertje voor de meer ervaren spelers.

Het spelmateriaal is verzorgd, enkel het maanwiel had iets groter mogen zijn. Zo zou het artwork beter tot zijn recht komen en kunnen 4 spelers tegelijk het bord raadplegen.

Nova Luna is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van White Goblin Games.

Rufus Verswijvel

