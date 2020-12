Naar aanleiding van de eindejaarsperiode, die gewoonlijk gepaard gaat met dure weken voor onze portemonnee, ging de maaltijdboxleverancier HelloFresh op onderzoek uit. Hoe gaat de Belg om met boodschappen en budget? Uit de rondvraag blijkt dat de Belg gemiddeld 59,44 euro per week uitgeeft aan eten. Per persoon spenderen we per week gemiddeld 10,71 euro meer dan we budgetteren.

Meer dan de helft van de Belgen (61,1%) blijft tussen de 11 en 65 euro voor het wekelijkse eetbudget. Voor 37,7% van de Belgen ligt het budget dat ze aan eten besteden per persoon per week tussen de 11 en de 45 euro en voor 23,4% tussen 46 en 65 euro. Dit bedrag bevat zowel onze aankopen in de supermarkt als afhaalmaaltijden en snacks. Toch zijn er uitzonderingen. Zo slaagt 2,9% erin om met minder dan die 11 euro een week door te komen. 2,1% gaf dan weer aan dat er elke week voor minstens 200 euro per persoon besteed wordt aan eten.

De kostprijs van onze dagelijkse kost

Het gemiddelde weekbudget dat we per persoon uitgeven om een week van te eten, ligt op 59,44 euro. Het bedrag dat we wekelijks aan eten spenderen, ligt een stukje hoger dan wat we idealiter aan onze dagelijkse kost willen betalen. De Belgen gaven aan gemiddeld 48,73 euro aan hun voedsel te willen spenderen op weekbasis. Dat is 10,71 minder dan wat we uiteindelijk uitgeven. Omgerekend spenderen we met andere woorden 22% meer dan we eigenlijk zouden willen.

Bijna 1 op 3 moet vaak ingrediënten weggooien

Eén van de verklaringen voor het feit dat we meer geld aan eten geven dan we zouden willen is dat we vaak ingrediënten kopen die uiteindelijk in de vuilbak belanden. Zo geeft 1 Belg op 4 aan vaak ingrediënten weg te moeten gooien na een bezoek aan de supermarkt. 1 op 10 zegt zelfs dit altijd te moeten doen. De belangrijkste reden is in 44,4% van de gevallen dat er maar een kleine hoeveelheid nodig is, maar het ingrediënt in kwestie alleen in een grotere hoeveelheid verkocht wordt. Impulsaankopen (26,7%) en meer kopen dan nodig (25,9%) zijn andere verklaringen voor een te volle boodschappentas.

“Het is voor supermarktketens onmogelijk om van alle producten porties op maat te verkopen”, geeft Thomas Stroo, COO van HelloFresh Benelux, aan. “Dat zorgt jammer genoeg voor heel wat verspilling, maar dat jaagt ook de rekening omhoog. Dat is precies één van de redenen waarom HelloFresh voor afgemeten porties kiest. Eerder onderzoek toonde namelijk ook al aan dat Belgen die met een maaltijdbox koken 22% minder voedsel verspillen. Dankzij de afgemeten porties belandt er amper wat in de vuilbak én kom je bovendien bij de afrekening niet voor verrassingen te staan”, Stroo.

Take-away grote hap uit budget

Maandelijks geeft de Belg gemiddeld 55,84 euro uit aan take-away: frietjes van de frituur, pizza, sushi of een belegd broodje bijvoorbeeld. Dat is goed voor ongeveer 20% van het totale eetbudget.

Uit het onderzoek blijkt dat we vaak voor take-away kiezen omwille van het gemak. Dat geeft 30,4% van de Belgen aan. Bij het kopen van kant-en-klare maaltijden in de winkel, is dit zelfs voor 68,1% de reden.

