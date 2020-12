Wie anno 2020 nog een beetje in contact wou blijven met vrienden en familie, heeft wellicht de wondere wereld van WhatsApp ontdekt – althans, wie de app voorheen nog niet gebruikte. Via tekstberichten, voicememo’s en videogesprekken bleven we op de hoogte van wat er speelde in onze vriendenkring.

Aangezien het nog wel even zal duren vooraleer het coronavirus overwonnen is, is de kans groot dat we ook in 2021 nog veelvuldig de app zullen gebruiken. Helaas is er één probleem: op heel wat smartphones zal WhatsApp vanaf 2021 niet meer werken.

Basisfuncties

Als je nog maar pas een nieuwe smartphone hebt gekocht, hoef je je uiteraard geen zorgen te maken. Dan zit je nog wel even goed. Als je daarentegen een oud exemplaar in gebruik hebt, let je best even op. Net zoals elk jaar zal je WhatsApp niet meer kunnen gebruiken op enkele oude modellen. Is de app al geïnstalleerd, dan kan je voorlopig nog gebruikmaken van enkele basisfuncties, maar ook die zullen na verloop van tijd niet meer beschikbaar zijn. Voor de update van 2021 gaat het om Android-modellen die draaien op OS 4.0.3 en oudere software. iPhones die draaien op iOS 9 of oudere software zullen ook niet meer werken, evenmin als sommige smartphones die gebruikmaken van KaiOS 2.5.1 of eerdere updates.

Het bericht Op deze smartphones werkt WhatsApp niet langer vanaf 2021 verscheen eerst op Metro.