Dat 2020 een bewogen jaar was, hoeven we vast niemand meer te vertellen. Als je alle rampzalige gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rijtje zet, lijkt het haast een grap. Toch is het zo en kunnen we alleen maar hopen dat 2021 beter uitpakt. En dat geldt vooral voor de vrouwen onder ons.

Uit een enquête van Gleeden, een dating-app die zich concentreert op buitenechtelijke relaties en die wereldwijd bijna 8 miljoen gebruikers telt, bij 25.000 personen blijkt dat 2020 voor vrouwen een seksueel rampjaar was. Meer dan acht op de tien vrouwen hebben dit jaar namelijk minder orgasmes gehad dan andere jaren. Bij mannen gaat het slechts om 33%.

Zorgen en stress

Maar waar ligt dat dan aan? Wel, 61% van de vrouwelijke ondervraagden geeft aan dat ze minder zin hadden om met hun partner tussen de lakens te duiken. En ook masturberen zat er voor velen niet in: 58% had gewoon minder zin in seks. Bovendien geeft 54% van de ondervraagden aan dat ze moeite hadden om hun hoogtepunt te bereiken wanneer ze effectief van bil gingen. En daar zit de coronacrisis voor een groot deel tussen, want zowat de helft van de ondervraagden geven aan dat huishoudelijke taken en zorg voor de kinderen hun libido in de weg stonden. Wanneer ons hoofd vol zorgen zit en we op dagelijkse basis minder leuke dingen doen, vertaalt zich dat duidelijk ook tussen de lakens.

