Door de coronapandemie draaien televisies overuren. Tijdens de lockdownperiodes stond de buis gemiddeld zeven uur per dag aan, zo blijkt uit een analyse van telecomoperator Telenet bij zijn 1,8 miljoen tv-klanten.

In maart, april, oktober en november keken gezinnen 13 tot 22% meer lineaire televisie – wat wil zeggen dat een programma wordt bekeken wanneer het uitgezonden wordt – dan in dezelfde maanden vorig jaar. Per dag komt dat neer op gemiddeld zeven uur tv. Tijdens de zomermaanden, toen de coronamaatregelen versoepeld werden, daalde dat aantal tot vijf en een half uur, nog steeds zowat een half uur meer dan een jaar eerder.

Nieuws wint aan populariteit

Met name nieuwsuitzendingen konden tijdens de lockdownmaanden op meer interesse rekenen. Terwijl Telenet-klanten maandelijks gemiddeld 69 minuten naar livenieuwsuitzendingen keken in 2019, klom dat cijfer dit jaar met een vijfde tot 83 minuten. De grootste stijgingen werden in maart (+35%), april (+58%) en oktober (+16%) opgetekend.

Over het hele jaar bekeken, steeg het aantal tv-uren met gemiddeld 9%. Opvallend daarbij is dat de kijkuren overdag fors toenamen, met 16% in vergelijking met 2019. In april keken Telenet-klanten zelfs bijna de helft meer tv overdag.

Het bericht Zoveel tv kijkt de Belg tijdens lockdown verscheen eerst op Metro.