Onmisbare items voor je tuinfeest

Lentefeest, verjaardag, barbecue, communie of zelfs een intieme trouwceremonie: de lente staat garant voor regelmatig buiten feesten! Een tuinfeest organiseren vraagt wel om een goede voorbereiding: bepaalde elementen mogen niet ontbreken en tja, het weer speelt natuurlijk ook een rol. Gelukkig kan je je zo goed mogelijk voorbereiden om alles vlekkeloos te laten verlopen. Hier zijn de absolute must-haves om je tuinfeest tot een succes te maken. Alleen het weer, dat valt niet te voorspellen.

Comfortabele en praktische meubels

Een geslaagd tuinfeest begint met de juiste inrichting. Zorg voor voldoende zitplaatsen en tafels waar gasten hun drankjes en hapjes op kunnen zetten. Een stevige plooitafel is ideaal: makkelijk te verplaatsen, op te bergen en groot genoeg voor hapjes, drankjes en decoratie. Trek er een kleurrijke of klassiek witte hoes over en combineer met comfortabele stoelen of banken. Niet iedereen kan een hele namiddag of avond rechtstaan. Creëer ook een gezellige zithoek met kussens en dekens voor een extra gezellige bijpraatplek.

Sfeervolle verlichting

Wanneer de zon ondergaat, zorgt de juiste verlichting voor een warme en gezellige sfeer. Hang sfeervolle lichtslingers op, plaats lantaarns op de tafels en gebruik tuinspots om bepaalde delen van je tuin uit te lichten. Kaarsen en fakkels voegen een extra romantische touch toe en kunnen ook helpen tegen insecten. Let wel op dat er geen kleine kinderen rondlopen, dan zijn kaarsen en fakkels uiteraard niet aan te raden.

Muziek en entertainment

Geen tuinfeest zonder muziek! Maak een afspeellijst met zomerse hits of rustige achtergrondmuziek. Een draadloze speaker is ideaal om overal in de tuin van muziek te genieten. Wil je het nog gezelliger maken? Overweeg dan een karaokeset, een spelletjeshoek of een vuurkorf waar gasten zich kunnen verzamelen.

Eten en drinken in stijl

Een goed tuinfeest draait om lekker eten en drinken. Een barbecue, buffet of tapasplank zorgt voor een informele en gezellige sfeer waarbij je als gastheer of -vrouw ook zelf mee aan tafel kan schuiven. Zorg voor voldoende koeling en zorg voor meer dan genoeg borden, glazen en bestek – bij voorkeur herbruikbaar om afval te verminderen. Denk ook aan schaduwplekken, vuilniszakken, insectenspray en extra servetten: kleine details die een groot verschil maken. Een tuinfeest organiseren zonder dat je je zorgen moet maken over budget of je constant de rekenmachine erbij moet halen, is een stuk ontspannender. Met deze essentials zorg je voor een geslaagd tuinfeest waarin gasten zich welkom voelen en heerlijk kunnen genieten.

Foto: Shutterstock