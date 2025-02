7 duidelijke signalen dat je relatie niet goed zit

Een Amerikaanse relatietherapeut somt in een video enkele red flags op voor een relatie. Heel wat kijkers herkennen sommige signalen uit hun eigen ervaring.

Valentijn is dé dag van de liefde, maar niet elke relatie gaat op rolletjes. Mocht je twijfelen of je wel de juiste partner hebt, dan heeft Jeff Guenther enkele aanwijzingen die het een en ander duidelijk kunnen maken. In een TikTok-video somt de auteur van ‘Big Dating Energy’ zeven red flags op die erop kunnen wijzen dat je relatie niet ideaal is.

1. Ruzie over likes op sociale media

Als je constant bekvecht over wie wat leuk vindt op Instagram, is dat geen goed teken. “Serieus? Wil je hier echt je energie aan verspillen? Als je partner de fitness-selfie van hun ex liket en jij vervolgens als een detective door hun posts van vijf jaar geleden scrolt: kom op, dat is echt niet oké”, aldus Jeff.

2. Geen connectie tijdens een romantische trip

Je hebt je verheugd op een romantisch uitje, maar je partner lijkt meer bezig met hun gameconsole dan met jou? Oei. “Jij steekt kaarsen aan en laat een bad vollopen, terwijl zij tegen een 12-jarige schreeuwen in Call of Duty. Not done!”, klinkt het.

3. Je googelt of je relatie oké is

Als je vaker ‘is mijn partner toxisch?’ googelt dan recepten, is dat geen goed teken. Jeff legt uit: “Als je constant op zoek bent naar bevestiging dat zij het probleem zijn, dan ken je het antwoord waarschijnlijk al.”

4. Eindeloze discussies

Altijd ruzie over de wc-bril, app-tijd of rondslingerende schoenen? Dan is het tijd om je af te vragen of dit echt is wat je wilt. “Als je keer op keer dezelfde zinloze ruzies voert, zoek dan iemand met wie je interessantere discussies kan hebben.”

5. Geen oprechte excuses

Een ruzie is niet erg, zolang iemand zich maar oprecht kan verontschuldigen. Maar als je partner dingen zegt als ‘Sorry dat jij je zo voelt’, dan krijg je eigenlijk gewoon gaslighting met een strikje erom. “Zeg gewoon terug: ‘Sorry dat jij denkt dat dit werkt’ en kijk hoe ze reageren.”

6. Jij blijft hun gedrag goedpraten

Je partner gedraagt zich vreemd, maar jij blijft excuses voor hen verzinnen? Tijd om daar mee te stoppen. “Iedereen maakt wel eens iets moeilijks door, maar dat betekent niet dat ze zich als een eikel mogen gedragen.”

7. Jij plant álles

Als jij altijd degene bent die date nights organiseert en je partner gewoon komt opdagen (of erger: soms niet), dan heb je eigenlijk geen relatie, maar run je een kinderopvang voor een volwassen kind. “Daar is niets aantrekkelijks aan”, besluit Jeff.

Herkenbaar

De video werd al bijna 200.000 keer bekeken. Heel wat kijkers vinden de ‘tips’ nuttig. “Je hebt zo hard gelijk”, “Dit laat me dankbaar zijn voor wat ik heb”, en “Het horen van ‘Sorry dat jij je zo voelt’ was de druppel. Ik ben vier dagen later vertrokken, omdat ik hem meerdere keren had verteld dat dit me diep raakt”, lezen we in de reacties.

Foto: Shutterstock