Vakantie dichtbij huis? Deze 5 bestemmingen zijn ideaal!

Zin in vakantie, maar geen zin om urenlang in de auto of het vliegtuig te zitten? Goed nieuws, want ook dichtbij huis zijn er heel wat mooie bestemmingen waar je volop kan genieten van rust, natuur en cultuur. Of je nu houdt van de zee, bossen of kleine stadjes, deze vijf bestemmingen zijn ideaal voor een ontspannende vakantie dicht bij huis!

Belgische Ardennen

De Ardennen zijn een echt paradijs voor natuurliefhebbers. Je vindt er dan ook prachtige bossen, rivieren en gezellige dorpjes zoals Durbuy en La Roche-en-Ardenne. Perfect voor een weekendje weg met een stevige wandeling, een kajaktocht op de Ourthe of gewoon genieten van de rust en de lokale gastronomie. Vergeet zeker niet te proeven van een stevige Ardense ham of een lokaal gebrouwen biertje.

Opaalkust in Frankrijk

Op slechts een paar uur rijden van België vind je de prachtige Opaalkust in Noord-Frankrijk. Deze regio staat bekend om haar ruige kliffen, zandstranden en leuke badplaatsen zoals Wissant en Boulogne-sur-Mer. Een verblijf in een van de gezellige Opaalkust hotels is de perfecte manier om deze prachtige kustlijn te ontdekken. Trek je wandelschoenen aan en volg de Sentier du Littoral voor de mooiste uitzichten over de kust.

Nederlandse kust: Zeeland

Zeeland heeft alles wat je nodig hebt voor een ontspannen vakantie aan zee. Met haar brede stranden, kleine dorpjes en zalige visgerechten is het de ideale bestemming voor een korte vakantie. Ga uitwaaien op het strand van Domburg, proef verse mosselen in Yerseke of bezoek het historische Middelburg. Bovendien is Zeeland dé ideale bestemming voor watersporters, van kitesurfen tot zeilen.

Bray-Dunes aan de Noord-Franse kust

Vlak over de grens met Frankrijk ligt het charmante Bray-Dunes. Dit kustplaatsje is minder druk dan de Belgische badsteden, maar heeft minstens even mooie stranden en duinen. Hier kan je genieten van een rustige strandwandeling of een fietstocht door de duinen. Een verblijf in een gezellig appartement in Bray Dunes maakt je vakantie helemaal compleet. Bovendien ben je vlak bij natuurreservaat De Westhoek, ideaal voor een dagje in de natuur.

Het Groothertogdom Luxemburg

Voor wie houdt van een mix van natuur en cultuur is Luxemburg een fijne keuze. Dit kleine land heeft heel wat te bieden: van de historische stad Luxemburg met haar indrukwekkende gebouwen tot de groene natuur van Klein Zwitserland. Hier kan je genieten van prachtige wandelroutes, gezellige dorpjes en lekker eten in een van de vele bistro’s.

Foto: Shutterstock