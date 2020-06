De schoonheidsidealen, vrouwen dun en mannen gespierd, overheersen vandaag nog altijd de westerse maatschappij. Maar wat vinden beide geslachten nu echt aantrekkelijk bij elkaar? Een recent onderzoek van de University van St Andrews toont aan dat mannen en vrouwen niet meteen de typische voorkeuren hebben.

In deze coronatijden kunnen we helaas niet meer daten, maar gelukkig bestaan er heel wat online datingapps. We twijfelen uren over welke foto we nu best laten zien en daarna kunnen we niet stoppen met swipen. Tijdens het online daten hebben we dus extra aandacht voor elkaars uiterlijk. Maar uit onderzoek van de psychologen Xue Lei en David Perrett van de University van St Andrews blijkt dat beide geslachten toch niet goed van elkaar weten wat ze nu juist aantrekkelijk vinden.

Verrassende resultaten

99 vrouwen tussen 17 en 26 jaar en 70 mannen tussen 18 en 25 jaar werden door de onderzoekers via een mobiele app ondervraagd. De deelnemers kregen 3D-modellen te zien die variëren in BMI (de verhouding tussen lichaamsgewicht en –lengte) en lichaamssamenstelling. Lei en Perrett vroegen aan de respondenten om hun eigen ideale lichaamsvorm en de ideale figuur van een korte- en een lange termijnpartner te kiezen. Bovendien moesten ze ook inschatten welke lichaamsbouw het andere geslacht zou selecteren.

De resultaten van het onderzoek zijn frappant en tegelijk geruststellend. Mannen verwachten niet dat een vrouw dun is en vrouwen zijn ook tevreden met een man die niet zo gespierd. Deze studie ontkracht dus de heersende schoonheidsidealen. Dit fenomeen is volgens de onderzoekers nog niet vaak onderzocht. Ze stellen dan ook voor dat daar snel verandering in moet komen. Meer onderzoek zou goed zijn voor onze lichaamstevredenheid en bovendien zal het aantal eetstoornissen afnemen.

