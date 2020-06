Planten zijn tegenwoordig essentieel als je over een Instagramwaardig interieur wil beschikken. Mooie meubels en veel lichtinval alleen zijn niet genoeg en dus reppen we ons massaal naar tuincentra en plantenwinkels allerhande om wat groen in te slaan. Helaas hebben we niet allemaal groene vingers en dus komt het maar al te vaak voor dat je groene baby’s geplaagd worden door ziekte of ongedierte.

Natuurlijk kan je meteen opgeven en je plant in de vuilnisbak kieperen, maar ideaal is dat niet. Niet alleen breekt je plantenhart, maar bovendien is het ook beter voor het milieu om je groene vrienden een tweede kans te geven. Ben je zelf niet in staat om je plant de nodige zorgen toe te dienen, dan kan je haar vanaf nu ook binnenbrengen bij JungleLab in Brussel.

Plantenparadijs

JungleLab is een waar paradijs voor plantenliefhebbers. Je kan er niet alleen terecht voor een nieuwe portie groen in je huis, maar bent er ook aan het juiste adres om je zieke planten te laten verzorgen of om een workshop te volgen. Daarnaast kan je er planten huren voor een evenement, exposities bijwonen of een groene muur laten samenstellen. Het brein achter JungleLab is Quentin Thibault, een landschapsarchitect en een man met wel erg groene vingers. Hij helpt je bij het kiezen van de juiste planten voor je huis en andere plantenraad. Koop je een plant bij hem en ziet deze er wat pips uit, dan kan je je groene aanwinst bovendien gratis binnenbrengen. Quentin zorgt ervoor dat je plant er weer bovenop komt. Ook planten die je elders komt zijn welkom – voor hen moet je weliswaar een kleine bijdrage voorzien, maar daar staat tegenover dat je groene vriend rustig kan herstellen onder het toeziend oog van Quentin. Voor meer info kan je terecht op de website van JungleLab, maar we waarschuwen je alvast: na een bezoekje aan de winkel kom je niet met lege handen naar buiten!

Het bericht Deze Brusselse plantenwinkel verzorgt je zieke planten verscheen eerst op Metro.