Een derde van de vrouwen slaat intimiteit over om deze opvallende reden

Recent onderzoek toont aan dat een derde van de vrouwen seks met hun partner vermijdt als ze ongeschoren benen hebben. Er zijn echter nog een aantal redenen die vooral met lichaamsverzorging te maken hebben.

De enquête werd uitgevoerd door Philips Lumea bij 2.000 vrouwen. Daaruit blijkt dat 79% zich graag ‘goed verzorgd’ voelt voordat ze intiem worden met hun partner. Een derde van de vrouwen geeft zelfs toe seks volledig te vermijden als ze hun benen niet hebben geschoren. Maar daar blijft het niet bij: 51% van de vrouwen mijdt seks als ze zich niet hebben gedoucht, 48% als ze hun tanden niet hebben gepoetst, en 26% als ze behaarde oksels hebben. 32% van de vrouwen frist zich daarom liefst snel even op voor het intieme moment. Dat neemt gemiddeld zo’n 17 minuten in beslag.

Zelfvertrouwen

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat maar liefst 90% van de vrouwen zich zelfverzekerder voelt in bed wanneer ze goed verzorgd zijn. “Kleine stappen in zelfzorg kunnen een groot effect hebben op het zelfvertrouwen van vrouwen en hun intimiteit. Ook al maakt het de ander misschien niet uit, en verschillen de rituelen van persoon tot persoon, je goed voelen en eruitzien op intieme momenten kan echt belangrijk zijn”, legt een woordvoerder van Philips Lumea uit in The Daily Star.

