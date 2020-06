Grijp jij elk vrij moment aan om met een goed boek in de zetel te kruipen en je helemaal te verliezen in je lectuur? Lees je makkelijk één, twee of misschien wel meer boeken per week? Wel, dan hebben we goed nieuws. Volgens de wetenschap zouden boekenwurmen namelijk langer leven.

Er zijn heel wat dagelijkse gewoontes waarvan gezegd wordt dat ze je langer doen leven. Telkens er iemand de gezegende leeftijd van honderd jaar bereikt, vragen mensen enthousiast naar hun “geheime levenselixir”. Voor de één is dat een glas rode wijn per dag, voor de ander een dagelijkse wandeling en nog andere houden er minder orthodoxe gewoontes op na. Maar wetenschappers zijn nu tot de vaststelling gekomen dat er nog een ander wondermiddel bestaat: lezen.

Geheugentraining

Lezen blijkt dus niet alleen goed te zijn voor je algemene cultuur en je taalontwikkeling, maar ook voor je levensverwachting. Dat is althans de conclusie van een onderzoek gevoerd aan de Amerikaanse universiteit van Yale. Om tot die vaststelling te komen, verdeelden ze hun proefpersonen in drie verschillende groepen: zij die meer dan 3,5 uur per week lezen, zij die minder dan 3,5 uur per week lezen en zij die nooit een boek vastpakken. Uit de resultaten besloten ze dat mensen die vaak lezen minder risico lopen op degeneratieve ziektes. Hun brein wordt namelijk op regelmatige basis geprikkeld en hun geheugen wordt op die manier getraind. En dat heeft ook een impact op hun levensverwachting. Ten opzichte van personen die nooit lezen, zouden ze maar liefst 23% minder risico lopen om in de komende 12 jaar te overlijden. Een beter excuus om je terug te trekken in een boek bestaat waarschijnlijk niet.

Het bericht Boekenwurmen leven langer volgens de wetenschap verscheen eerst op Metro.