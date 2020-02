Stoppen bij negen dus?

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Turkije, Canada en Italië gebruikten data van het ELSA (English Longitudinal Study of Ageing). In totaal namen zo’n 5.722 mensen deel aan het onderzoek.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 64 jaar. 75% van hen gaven aan dat ze getrouwd zijn. 22% van de mannen en minder dan 8% van de vrouwen gaven aan dat ze meer dan 10 bedpartners hebben gehad. Bij hen werd een duidelijke, verhoogde kans op kanker vastgesteld.

De verklaring is echter logisch: mensen die meer bedpartners hebben, leven vaak ongezonder. Zo zouden ze meer roken en vaker drinken. In vergelijking met vrouwen die hadden aangegeven dat ze geen of slechts 1 bedpartner hebben gehad, hadden de vrouwen die 10 bedpartners of meer hadden maar liefst 91% meer kans om ooit kanker te krijgen. Straf…

Photo by lou24860 from FreeImages

Bron: mirror.co.uk