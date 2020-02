Heb je geen romantische plannen voor dit weekend? Geen nood, met deze culturele activiteiten zal je je niet gauw vervelen.

Artefact

nog t.e.m. 1/3

In het Leuvense STUK start dit weekend Artefact. Onder de titel ‘Alone together’ vraagt het festival zich af wat het betekent om alleen of samen te zijn in de samenleving van vandaag. De tentoonstelling zit vol hedendaagse kunst die onbehaaglijke vragen stelt. Kijk naar eenzaamheid door een scheur in een muur, geef iemand een kus met een spiegel tussen jullie in of kijk hoe een kunstenaar een cocon om zich heen breit. Verder vind je nog heel wat kunst in de Leuvense binnenstad, en is er een reeks films, lezingen en workshops rond het thema.

artefact-festival.be

Happy Singles SMUK Night

14/2

Zowat de halve wereld viert vanavond Valentijn. Maar het Modemuseum van Hasselt doet alvast niet mee. Het museum verwelkomt happy singles om hun (vrij)gezellige bestaan te vieren tijdens een anti-Valentijnsactie: kom in de stemming met een cocktail, laat je tijdens een rondleiding overdonderen door de pracht en praal van de expo SMUK en blijf achteraf nog even plakken om je eigen button te ontwerpen of te schitteren tijdens een confetti-fotoshoot. Een lief zal je hier niet vinden, een hoop gelijkgestemde zielen wellicht wel.

modemuseumhasselt.be

Bright Brussels

nog t.e.m. 16/2

De hoofdstad baadt dit weekend in het licht, tijdens het lichtfestival Bright Brussels. Een parcours leidt je dwars door de stad en langs 21 indrukwekkende lichtinstallaties. Een bloemlezing: langs het kanaal maak je muziek met lichtgevende Loops, in de Marollen spot je een gigantische installatie van huishoudapparaten en op de Kiekenmarkt schrijft een robot lichtgevende poëzie op de grond. Naast de vaste installaties mag je nog dansen op het lampionnenbal op het Spanjeplein, en kan je op zaterdagavond de Hallepoort beklimmen voor een fonkelend uitzicht over de verlichte stad.

bright.brussels

Wolfgang Tillmans: Today is the first day

nog t.e.m. 24/5

WIELS in Brussel presenteert dit voorjaar de eerste solotentoonstelling van Wolfgang Tillmans in België. Verspreid over twee verdiepingen maak je kennis met een van de invloedrijkste figuren van zijn generatie, een reputatie te danken aan zijn grensoverschrijdende benadering van fotografie als een artistiek medium. De expo omvat fotoreeksen, video-installaties en geluidsfragmenten, waarvan een deel nog nooit vertoond. Met een museumpas kan je WIELS en de expo gratis bezoeken.

wiels.org

Nacht van de musea en de galerijen

15/2

In Oostende duik je morgen een hele nacht lang in de nieuwste en mooiste expo’s die de musea en galerijen van de stad te bieden hebben. Volg het verlichte parcours langs de 35 locaties en laat je inspireren: bewonder de kunst aan de muren en laat je intussen verblijden door een streepje muziek voorzien door de leerlingen van het conservatorium en enkele andere Oostendse artiesten. Ook het kunstmuseum Mu.ZEE is voor de gelegenheid gratis en extra laat open.

visitoostende.be

