Goed nieuws van op de speelplaats: Vlaamse kinderen vertonen en ondervinden minder pestgedrag. Spijtig genoeg volgen volwassenen hun voorbeeld niet, want het aantal meldingen van pyschosociale gevolgen door onder andere pesterijen op de werkvloer neemt toe.

Onze kinderen en jongeren worden minder gepest én pesten zelf minder. Uit een studie bij Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar blijkt dat het aantal kinderen dat de ­afgelopen maanden het slachtoffer was van pesten daalde van 19,3% in 2014 naar 16,6% in 2018. De gegevens komen uit de inter­nationale HBSC-studie, die om de vier jaar in 49 landen peilt naar de gezondheid van jongeren. Bij ons is het de UGent die 11.035 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar heeft bevraagd.

‘Move tegen Pesten’ heeft positief effect

Volgens expert Gie Deboutte, voorzitter van het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, is die daling te danken aan campagnes als de Move ­tegen Pesten en de STIP-IT-actie. “Bij de vorige editie van het onderzoek was er al een kentering ingezet”, zegt Deboutte. “Maar nu is de trend duidelijk: op alle vlakken daalt pesten.”

Toch mogen we volgens Deboutte absoluut niet op onze lauweren rusten. Nog steeds worden duizenden jongeren gepest. Zo hoopt hij nog op een grote campagne met bekende gezichten uit alle sectoren. “Met mensen die durven zeggen: ik heb het ook meegemaakt, of die ertegen willen optreden.”

Aantal meldingen op werkvloer stijgt met 40%

Het zijn de kinderen die tegenwoordig het goede voorbeeld geven, want de sfeer op de werkvloer brengt meer en meer emotionele problemen met zich mee. Vorig jaar kreeg Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 3.127 meldingen van psychosociale risico’s te verwerken. Dit waren er 12% meer dan in 2018. Het gaat vooral om ‘conflicten op het werk’ (40%), gevolgd door ’stress en burn-out’ (26%) en pestgedrag (14,6%). Idewe maakt deze cijfers bekend naar aanleiding van de ’Week tegen Pesten’ die vandaag start.

Bij Idewe liepen in 2019 met 3.127 meldingen zowat 12% meer meldingen binnen van psychosociale risico’s. Een jaar eerder waren dit er nog 2.789. Ten opzichte van 2017 (2.266 meldingen) steeg dit aantal zelfs met maar liefst 38%. Deze cijfers tonen aan dat werknemers de weg naar hun preventieadviseur nog beter weten te vinden.

In de top 5 van de meldingen van psychosociale risico’s (in 2019) staan ‘conflicten’ met 1.255 meldingen op kop, gevolgd door ‘stress en burn-out’ met 807 meldingen. Dan volgt ‘pesten’ met 459 meldingen. Er werden 121 meldingen gedaan van ‘fysiek en psychisch geweld’ (3,8%) en 53 voor ‘ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer’, goed voor 1,6% van de meldingen.

Het bericht Kinderen pesten elkaar minder, maar collega’s net meer verscheen eerst op Metro.