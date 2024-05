Om deze onsmakelijke reden was je je navel maar best elke dag (video)

Sommige mensen vergeten hun navel weleens te wassen en toch is het belangrijk om dat regelmatig te doen. Het kan anders voor niet zo fijne ongemakken zorgen.

De meeste mensen nemen dagelijks een douche, maar niet iedereen wast zijn of haar navel grondig. Dat kan ervoor zorgen dat je navel een stinkende geur krijgt, maar dat is niet het enige. Zo legt de Canadese dermatoloog Geeta Yadav uit dat het niet wassen van je navel kan leiden tot een navelsteen.

Klachten

Doordat talg, huidolie, dode huidcellen en vuil zich ophopen in de navel kan er zich een harde substantie vormen. Die ‘steen’ zet zich meestal vast in het diepste punt van je navel. Een navelsteen kan klachten veroorzaken zoals pijn, roodheid, een vieze geur of navelafscheiding. Yadav raadt daarom aan om regelmatig je navel een onderhoudsbeurt te geven. “Was je navel met een oorstokje of elke dag met zeep en water in de douche”, klinkt het.

Foto: TikTok