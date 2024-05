Pas op voor deze drie ‘red flags’ tijdens het daten: “Dit klopt zo hard!” (video)

Een Amerikaanse relatietherapeute raadt haar volgers aan om ‘weg te lopen van hun date’ als ze de volgende drie zaken horen.

Sabrina Zohar waarschuwt haar 877.000 volgers in een TikTok-video voor drie ‘red flags’ tijdens het daten. “Als je net iemand hebt leren kennen of je bent beginnen daten en je date zegt één van de volgende drie dingen: doe jezelf dan een plezier en loop weg”, steekt ze van wal in de video.

Geen serieuze relatie

Zo legt de 34-jarige Amerikaanse relatie-experte uit dat een eerste red flag zich voordoet als je date zegt dat hij of zij “niet op zoek is naar iets serieus”. “Dan zeggen ze eigenlijk dat ze je gaan kwetsen als je iets met hen zou beginnen. Als iemand op voorhand zo doodeerlijk is: geloof me, dan mag je nog de meest perfecte vrouw of man ter wereld zijn, het zal niets veranderen aan het feit dat ze geen relatie willen”, aldus Zohar.

Te mooi om waar te zijn

Een tweede red flag is de volgende uitspraak: “Je bent gewoonweg te goed voor mij en ik verdien je niet”. Volgens Zohar is dat gewoon een subtiele manier om te zeggen dat ze je gaan kwetsen. “Als je date dat tegen je zegt, wil hij of zij voor je gaan tenzij ze je niet écht als een ‘prijs’ beschouwen. Het beste wat je dan kan doen is je date bedanken en op zoek gaan naar iemand die je écht bewondert voor wie je bent”, klinkt het.

Zotte exen

Tot slot is het verdacht als je date zijn of haar exen allemaal gek noemt. “Dat betekent dat ze zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Een relatie is iets tussen twee mensen. In mijn eigen ervaring was ik een tijdje samen met een man die al zijn exen gek vond. Maar ik merkte al snel dat dat gewoon door zijn gedrag kwam waardoor de vrouwen letterlijk gek werden. Als je met zo iemand iets begint, ben je gewoon de volgende op het lijstje”, besluit ze.

Bedanking

Het filmpje werd maar liefst 4,5 miljoen keer bekeken en krijgt alleen maar lovende reacties. “Oh mijn God! Je hebt net mijn liefdesleven beschreven”, “Dankzij jou gaat mijn leven nu positief veranderen”, “Dit klopt zo hard!”, “Bedankt! Deze tips had ik net nodig”, en “Ik ben het 100% met je eens”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram