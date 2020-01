Op vakantie gaan is voor velen van ons de manier bij uitstek om tot rust te komen. Na maanden hard gewerkt te hebben, verdien je het meer dan ooit om te genieten van een weekje ontspanning. Steeds vaker kiezen we niet voor het vliegtuig, maar voor een anders transportmiddel om ons op vakantie te begeven uit milieu-overwegingen.

Uiteraard is het vliegtuig niet bepaald gunstig voor de klimaatopwarming. Maar als we een nieuw onderzoek, uitgevoerd door de universiteiten van Lund en Queensland, mogen geloven, is je vlucht niet per se de grootste vervuiler van je weekje weg.

All-in

De onderzoekers analyseerden de ecologische voetafdruk van allerlei soorten vakanties en bestemmingen. Uit de resultaten bleek dat in het geval van een all-invakantie het voedsel vaak zwaarder doorweegt in de ecologische impact dan de vlucht zelf. Een all-inclusivevakantie naar de westkust van Frankrijk zou bijvoorbeeld 102 kg CO2 produceren wat betreft de vlucht, maar 120 kg CO2 voor het voedsel. Zorg je zelf voor je eten, dan blijft je vliegtuigverplaatsing wel de belangrijkste vervuiler van je vakantie.

Lokaal en minder verspilling

Vooral voedselverspilling is de dooddoener in all-inresorts. “Zulke vakantieoorden moeten meer plantaardige keuzes verschaffen, nadenken hoe ze hun voedselverspilling kunnen minimaliseren, meer lokale producten aanbieden en overschakelen op hernieuwbare energie voor hun accommodatie”, aldus de auteurs. “We weten dat we minder moeten vliegen, maar dat is dus niet de enige vervuilende factor van je vakantie. Ook je voedingskeuze draagt in grote mate bij aan de CO2-uitstoot die je produceert en heeft soms zelfs een grotere impact op het milieu dan je vlucht zelf. Om de milieudoelstellingen te halen, moeten we dus niet alleen minder vliegen maar ook onze voedingsgewoontes op reis veranderen.” Wil je echt je ecologische voetafdruk verkleinen, kies dan voor een treinvakantie en voorzie zelf je eten gedurende je verblijf.

