Het cookie dough-ijs van Ben & Jerry’s heeft sinds de lancering een haast mythische status verworven. Iedereen die weleens stiekem van rauw koekjesdeeg snoept, is verzot op de (veilige) ijsvariant. Helaas is een potje Ben & Jerry’s niet goedkoop en zien velen het dus als een beloning of troost bij bijzondere gelegenheden.

Daar zou weleens snel verandering in kunnen komen. Het bedrijf heeft namelijk het recept gedeeld van de cookie dough chunks die in het ijs verwerkt zitten. In de Verenigde Staten kan je dit bevroren deeg al een tijdje in de supermarkt kopen, maar bij ons nog niet en dus komt het recept als een geschenk uit de hemel. Voor de duidelijkheid: het gaat om de stukjes cookie dough die in het ijs verwerkt zitten. Wil je zelf cookie dough-ijs maken, dan moet je deze dus door je (zelfgemaakte) roomijs roeren.

Ingrediënten

128 gram bruine suiker

2 eetlepels volle room

110 gram ongezouten boter

1 theelepel vanille-extract

1/2 theelepel zout

128 gram bloem

64 gram chocoladestukjes

Recept

Begin door de bloem in de (microgolf)oven te verwarmen tot 74°C. Op die manier worden de eventuele bacteriën gedood, wat belangrijk is omdat je het cookie dough rauw gaat eten. Meng de boter en de suiker met een handmixer tot er een luchtig mengsel ontstaat. Voeg de room, het vanille-extract en het zout toe aan het suiker-boter mengsel. Mix opnieuw. Voeg de bloem toe aan de mengeling en mix een laatste maal. Meng met een pannenlikker de chocoladestukjes door het deeg. Bewaar je deeg in de koelkast en eet smakelijk!

