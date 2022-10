Model reageert verbaasd: “Mensen dachten dat mijn filmpjes als pikante leerkracht écht waren” (foto’s)

Mrs. Robinson is inderdaad een dijk van een nummer van het duo Simon & Garfunkel, maar het is ook de klinkende bijnaam van een 55-jarige pornoster. De vrouw gunde in een recente podcast een blik in haar leven en hoe het allemaal begon.

Tot haar 51ste had de dame een job in de marketing, maar nadien nam ze de stap richting een pornocarrière. Dat ze veel scheve blikken kreeg toen, dat onderstreept ze. Binnen haar directe en minder directe omgeving reageerden mensen afkeurend. Het begon allemaal toen een vriendin van haar haar liet kennismaken met OnlyFans tijdens een barbecue. Ze was meteen fan. Nadien zou ook haar dochter Amber Blake het mooie weer maken op het platform.

Leerkracht

In een vorig leven was ‘Mrs. Robinson’ nog leerkracht en het toeval wilde dat één van haar eerste scènes die ze opnam eentje was met een voormalige student. Wat het nog pikanter maakte? Het was een scène waarin ze daadwerkelijk een leerkracht speelde die een verhouding had met haar leerling. En dat viel niet in goede smaak in haar omgeving. “Ik heb nogal veel ‘Karens’ in mijn buurt”, zo vertelt ze. “Ze dachten allemaal dat het echt was en ik kreeg er veel problemen door. De verenigingen waarvoor ik me inzette, gaven aan dat ze zich zorgen over me maakten. Ik probeerde hen met alle mogelijke middelen duidelijk te maken dat het niet echt was…” Uiteindelijk zou ze uitgroeien tot één van de meest succesvolle pornosterren ooit en werkt ze voor de grootste productiebedrijven in de business.

