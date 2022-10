“Ik was heel verlegen toen ik seksfilms begon op te nemen, maar nu heb ik het met duizenden vrouwen gedaan” (foto’s)

De man is een legende en ongetwijfeld één van de bekendste koppen in de pornoindustrie. Johnny Sins is ondertussen 43 jaar oud, maar blijft één van de populairste pornoacteurs ter wereld. De Amerikaan geeft in een recent interview aan dat het voor hem een droom is die werkelijkheid is geworden.

”Maar het begon allemaal wat minder glamoureus dan de meeste mensen denken”, zo vertelt Sins. “Ik was enorm verlegen en had veel moeite om op vrouwen toe te stappen en met hen te praten toen ik jong was. Dat veranderde allemaal toen ik de pornoindustrie instapte. In het begin was ik enkel geïnteresseerd om meisjes te ontmoeten en met hen seks te hebben. Maar kort daarna besefte ik plots hoeveel geld ik ermee kon verdienen en begon ik de business-kant meer te appreciëren.”

25.000

In 2006, toen Sins 28 was geworden, stopte hij met zijn job en verhuisde hij naar Los Angeles waar hij een carrière in de pornofilmsector ambieerde. Ondertussen nam Sins al meer 25.000 video’s op. “Sommige van mijn wildste fantasieën en meer zijn waarheid geworden en ik werd er nog voor betaald ook. Het zijn ervaringen die ik nooit zal vergeten. Van de waanzinnig mooie locaties tot de helikopters, jachten, penthouses tot de stranden, het zal me altijd bijblijven. Maar ik hou er ook van om gewoon real-life video’s op te nemen, gewoon een camera, mijn tegenspeelster en ik. Meer moet dat soms niet zijn”, zo vertelt de Amerikaan.

