Koppel houdt relatie pikant door “sexy intimiteitsmenu” (foto’s)

Sheri Green (54) en haar echtgenoot Derek (55) claimen dat hun 34-jarige relatie nog steeds pieken bereikt, niet in het minst door hun zelf opgemaakte ‘intimiteitsmenu’. Dat dat wat ‘pikantere’ zaken inhoudt, hoeft niemand te verbazen.

Om het interessant te houden tussen de lakens heeft het koppel een zogenaamd ‘intimiteitsmenu’ opgesteld. Op die manier willen ze voornamelijk regelmatig seks hebben met elkaar – zo’n 3 keer per week – en proberen ze nieuwe zaken te introduceren. In het menu onder meer een voetmassage, een snelle beurt, een volledige lichaamsmassage en orale seks.

Dochter

Het koppel kwam met het idee toen ze hun eerste dochter kregen, zo’n 28 jaar geleden. Op woensdag, zaterdag en zondag duiken ze de slaapkamer in en zetten ze hun relatie op de eerste plaats. “We voelden ons afgewezen als de ene persoon zin had en de andere niet, dus maakten we een menu op”, zo vertelt Sheri. “Derek kijkt bijvoorbeeld graag naar actiefilms, ik niet, maar ik lig dan wel bij hem omdat hij me dan een voetmassage geeft. Op die manier houden we het voor ons beide plezant. ‘Life happens’, dus dan is het de boodschap om er samen door te gaan en het onderste ervan uit de kan te halen”, aldus Sheri Green. Op sociale media geeft het koppel meer tips mee over hoe een langdurige relatie boeiend en speels te houden.

Foto: Instagram