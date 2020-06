Nu de pollen weer volop door de lucht vliegen, is voor velen het ergste seizoen van het jaar aangebroken. Verstopte neus, hoofdpijn, niezen, rode ogen… Hooikoorts is niet bepaald een pretje. Natuurlijk bestaan er heel wat middeltjes om de pijn te verzachten, maar één daarvan is wel heel opvallend: seks.

Seks op zich heeft al een hoop gezondheidsvoordelen. Je stresslevels gaan naar omlaag, je weerstand wordt versterkt… Maar ook je hooikoorts vermindert dus dankzij een stevige vrijpartij. Althans, daar lijkt het toch op.

Bloedvaten

We moeten je helaas teleurstellen: je hooikoorts gaat niet spontaan verdwijnen door geregeld tussen de lakens te kruipen. Zo magisch is seks nu ook weer niet. Maar zoals Dr. Michael Benninger van de Head and Neck Institute of Cleveland weet te vertellen aan Refinery29 bestaat er wel een verband tussen je genitaliën, opwinding en neus. Net zoals een geslachtsorgaan zit ook de neus bomvol bloedvaatjes die kunnen opzwellen of krimpen. Tijdens de seks zouden de bloedvaten in je neus wanneer je opgewonden bent slinken, waardoor je beter kan ademhalen. En heb je een verstopte neus door je hooikoorts, dan kan het dus voorkomen dat je tijdelijk makkelijker kan ademen. Het proberen waard zouden we durven te stellen.

