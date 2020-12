Wat wil je later worden? Het was één van de standaard vragen in de vroeger oh-zo-populaire vriendenboekjes. De antwoorden waren vaak nogal standaard en hadden in veel gevallen één ding gemeen: we wouden beroemd zijn. Of dat nu was als zanger, danseres, acteur of gewoon ‘superster’, het maakte allemaal niet uit. Als we er maar bekend door werden.

Voor enkelen onder ons is die wens intussen uitgekomen. Dankzij sociale media zijn er bovendien heel wat manieren bijgekomen om beroemd te worden, of het nu is dankzij Instagram of TikTok. Maar de meesten onder ons leiden een gewoon leventje, zonder enig spoor van beroemdheid.

Hype simulator

Wil je alsnog weten hoe het voelt om beroemd te zijn of om viral te gaan? Wel, de app ‘Hype Simulator’ laat je gedurende een kwartier voelen hoe dat zou zijn. Je maakt zelf een profiel aan en kan kiezen tussen twee opties: of je bent een celebrity, of je video gaat een nachtje viral. Vervolgens word je een kwartier lang bestookt met allerlei meldingen van zogenaamde fans, die eigenlijk niet meer zijn dan automatische berichtjes. Na vijftien minuten is het gedaan met de pret en kan je weer vanaf nul beginnen. Echt nuttig is de app dus niet, maar in Amerika blijkt de app toch een groot succes. Dat heeft wellicht te maken met de dosis dopamine (het gelukshormoon) dat je lichaam aanmaakt wanneer je meldingen ontvangt op je smartphone. De makers hopen echter dat ‘Hype Simulator’ ervoor zorgt dat mensen beseffen dat viral gaan op sociale media ook niet alles is. Of ze in hun opzet geslaagd zijn, moet nog blijken.

Het bericht Met deze app ervaar je een kwartier hoe het is om beroemd te zijn verscheen eerst op Metro.