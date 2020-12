Sinterklaas is geweest, Kerstmis komt eraan. Hoog tijd dus om de kerstversiering uit de kast te toveren en je kerstboom op te tuigen. Uiteraard ben je eerst een uur in de weer om die vervelende lichtjes uit de knoop te halen en vervolgens duurt het nog een uur vooraleer je tevreden bent met hoe diezelfde lichtjes eruitzien in je boom.

Oké, er is licht, nu nog kleur. Daarvoor dienen al die slingers en kerstballen die je in de loop der jaren hebt verzameld. Of misschien heb je dit jaar wel besloten om het over een andere boeg te gooien en heb je dus een hele nieuwe voorraad in huis gehaald.

Of je nu oude of nieuwe kerstballen in de boom moet hangen, de kans is groot dat er hier en daar een glitterexemplaar tussen zit. Dat ziet er heel leuk uit en bovendien worden de lichtjes lekker speels weerspiegeld. Het enige nadeel? Die glitters komen overal te zitten, van op de kerstboom tot in je haar. Gelukkig bestaan er een paar trucjes om te voorkomen dat je hele huis er binnen de kortste keren uitziet als een discobal.

Haarlak (vrij van aerosolen)

De makkelijkste en goedkoopste techniek is je kerstballen inspuiten met haarlak. Dat zorgt ervoor dat de glitters blijven plakken en dus niet overal in huis belanden. Kies liefst wel voor een variant vrij van aerosolen (dus niet de klassieke spuitbus onder druk), want die zijn extreem ontvlambaar en dat wil je liever niet in je kerstboom. Kies je voor deze techniek, dan is het wel een goed idee om je kerstballen iedere vijf dagen opnieuw te behandelen.

Acryllak

Vind je het niet erg om een tipje naar je plaatselijke hobbywinkel te maken, dan is acryllak een goed alternatief. Kies liefst niet voor de spray-variant, maar smeer het goedje echt met een kwast op de kerstballen. Op die manier ben je er zeker van dat de glitters schuilgaan in een dikke laag lak en zo kunnen ze jaren mee. Heb je huisdieren of kinderen, dan is het slim om te kiezen voor een niet-giftige variant. Sowieso is dat ook beter voor je eigen gezondheid.

Het bericht LIFEHACK. Zo zorg je ervoor dat je kerstballen niet meer overal glitters achterlaten verscheen eerst op Metro.