In de Verenigde Staten is een meisje van zeven overleden tijdens een routine-operatie aan haar keelamandelen. Dat hebben haar familieleden bevestigd tegenover CNN.

Reden voor paniek bij Paisley Cogsdill en haar familie was er voor de operatie niet. „Voordat ze de operatie inging, was er niets aan de hand. Ze had geen enkele angst. Ze was aan het lachen en gelukkig. Er was ook niets mis met haar”, vertelt haar oma.

Alleen omdat ze als jong meisje al veel snurkgeluiden maakte, werd besloten om de amandelen te verwijderen. Volgens de oma stopte tijdens de operatie het hart van haar kleindochter er plotseling mee.

“Gods plan”

De familie heeft in deze zware tijd één houvast. “Je snapt niet waarom dit soort dingen gebeuren. Maar we weten dat het Gods plan is. Dat is het enige dat ons kan helpen.” Verder krijgen ze veel steun van anderen. Zo is er een bedrag van 30.000 euro opgehaald voor haar begrafenis.

Hoewel de amandeloperatie bekend staat als routinewerk, is het niet uniek dat er iemand overlijdt, stelt arts Jan van der Borden.”Het is misschien een routineoperatie, maar wel in een ingewikkeld gebied. Jaarlijkse sterven dan ook wereldwijd een paar mensen door deze ingreep. Vaak vanwege een nabloeding.”

