Je gaat af en toe joggen, doet aan gewichtheffen in de fitness en als je dan nog tijd over hebt, durf je al eens je yogamat uit te rollen in je woonkamer. Maar heb je er al eens aan gedacht dat je ook je penis kan ‘trainen’?

En nee, dan alluderen we niet op seks. We dragen de gezondheid van je penis hoog in het vaandel, want er circuleren nogal wat mythes op het internet. Maar de vraag is natuurlijk: is het gezond om je jongeheer te ‘trainen’?

Metro UK ging op onderzoek uit en stelde enkele vragen aan Dr. Earim, de medisch directeur van het wellnesss platform voor mannen ‘Manual’.

Stretching: do or don’t?

Dr. Earim: “Dit klinkt als een foltertechniek uit de Middeleeuwen! Er wordt tegenwoordig veel over ‘penis stretching’ geschreven, vooral in de donkerste uithoeken van het internet. Mannen vertellen over hoe ze met hun handen of apparaten de lengte of omtrek van hun penis vergroten en dat klinkt natuurlijk heel aanlokkelijk.”

“Uit een kleine studie, die gepubliceerd werd in het Journal of Sexual Medicine, blijkt dat de gemiddelde penislengte van elke participant wel degelijk 1,5 cm langer was geworden. De deelnemers hadden voor het onderzoek gebruik gemaakt van een penisverlenger.”

“Maar”, zo verduidelijkt de dokter, “de resultaten zijn minimaal en vaak maar tijdelijk. Als je je onzeker voelt over de lengte van je penis, ga dan vooral naar een dokter en bekijk daar wat je opties zijn. Doe niks zonder medische begeleiding.”

Antwoord: don’t

Jelqing: do or don’t?

Dr. Earim: “Bij deze oefening knijp je met je duim en wijsvinger in een neerwaartse beweging in je half stijve penis. Er zijn mensen die beweren dat deze oefening ervoor zorgt dat hun jongeheer harder en groter wordt wanneer hij stijf is. Maar de wetenschap heeft dit nog niet kunnen bevestigen. Het kan zelfs leiden tot kneuzingen.”

Antwoord: don’t

Kegeloefeningen: do or don’t?

Kegeloefeningen worden vaak aangeraden aan vrouwen om hun bekkenbodem terug te versterken nadat ze een kind op de wereld gezet hebben. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het ook voordelig voor mannen!

Dr. Earim: “Door de bekkenbodem lopen bij de man de blaas, urinebuis en het uiteinde van de dikke darm (rectum). Kegeloefeningen kunnen de bekkenbodemspieren van een man versterken, waardoor erectiestoornissen teruggedrongen kunnen worden.”

Antwoord: do

