Een echt bed voor iedereen in economy class, voor lange vluchten is dat ideaal. Air New Zealand meent een manier te hebben gevonden waarop dat in het vliegtuig past.

De luchtvaartmaatschappij kondigde woensdag aan dat het een patent heeft aangevraagd voor wat ze de Economy Skynest noemen. Één Skynest bestaat uit 6 bedden van 2 meter lang en 58 centimeter breed. Er komen 3 bedden boven elkaar en 2 naast elkaar. Ieder bed heeft lakens, een deken, een kussen en een gordijntje voor privacy. Mogelijk komt er ook een USB-uitgang en een leeslampje.

De slaapcabines in economy class zijn bedoeld voor de langste vluchten legt marketingdirecteur Mike Tod uit in The Guardian. In eerste instantie gaat het om de route Auckland-New York, een vlucht die maar liefst 17 uur en 40 minuten duurt.

Extra betalen

Passagiers huren de slaapcabine naast hun gewone stoel. Daarom moeten ze wel extra betalen, maar het bed kan ook voor een aantal uur worden gehuurd. Wat de kosten precies gaan zijn, is nog onduidelijk.

Als volgend jaar de vlucht van Nieuw-Zeeland naar New York van start gaat, besluit Air New Zealand of het doorgaat met de slaapcabines.

