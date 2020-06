De kans dat we deze zomer massaal verre oorden zullen opzoeken, is klein. De toeristische sector krijgt harde klappen te verduren. Een extra kwetsbare groep zijn met name de vrouwelijke ondernemers die hun inkomsten uit toerisme halen.

In het kader van het project #WomenWithImpact verzamelden ViaVia Tourism Academy en reisorganisatie Joker verhalen van vrouwen over heel de wereld. Vrouwen die zich inzetten om het verschil te maken voor zichzelf en hun gemeenschap. Ze dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en timmeren aan de weg naar gendergelijkheid. Door de kracht van duurzaam reizen te tonen, geven ze het toerisme van de toekomst mee vorm. Door deze ‘women with impact’ in de kijker te zetten, krijgen ze het podium dat ze verdienen. Vandaag nemen Mansooreh Sani en Shervin Zarrin Mehr het woord. Zij zijn als gidsen vaste partners van Joker voor de reizen in Iran.

Dag Mansooreh en Shervin. Jullie werken beiden als gids in Iran, hoe zijn jullie in de sector beland?

Mansooreh: “Ik heb oorspronkelijk een diploma geologie, maar ik vond niet meteen werk in die sector. Uiteindelijk kwam ik in het toerisme terecht en behaalde ik mijn diploma als gids.”

Shervin: “Ik studeerde vertaler Perzisch-Engels en ben redelijk toevallig gids geworden. Een Belgische kennis kwam naar Iran en vroeg me of ik hem geen rondleiding kon geven. Dat deed ik en al snel besefte ik dat de job me op het lijf geschreven was. Ik houd namelijk van sociaal contact en ben erg nieuwsgierig naar nieuwe culturen. Ik ben bovendien de enige vrouwelijke chauffeurgids rond de stad Kerman en dat is zeker in Iran bijzonder.”

Hoe is het om in Iran als vrouwelijke gids aan de slag te zijn?

S: “We hebben hier te maken met een patriarchale cultuur en veel mannen vinden het moeilijk als een vrouw hetzelfde beroep uitoefent als zij. Daardoor is de job niet voor iedereen weggelegd. We zien dat de vrouwelijke gidsen allemaal afkomstig zijn uit een hoger opgeleid deel van de bevolking, maar slechts een derde van zij die hun diploma halen, gaan aan de slag als gids. De theorie omzetten in de praktijk is moeilijk en niet iedereen kan met moeilijke situaties omgaan. Vrouwelijke gidsen verdienen bovendien een stuk minder dan hun mannelijke collega’s.”

M: “Je moet je als vrouwelijke gids steeds opnieuw bewijzen. Je moet op je strepen staan en duidelijk maken dat je over de juiste capaciteiten beschikt. Mannen denken al snel dat je met hen flirt, dus het is belangrijk om duidelijke grenzen te stellen. Helaas krijg je als vrouw met veel meer uitdagingen te maken dan mannen en niet alleen binnen de Iraanse cultuur. Maar wat vaak krijg ik seksistische opmerkingen te horen van buitenlandse toeristen.”

Hoe zit het met de gendergelijkheid in Iran? Zien jullie een evolutie?

S: “Ten opzichte van enkele decennia geleden gaan we zeker in de juiste richting. Dankzij de media en de feministische bewegingen verandert er veel. De jongere mannen hebben steeds meer respect voor vrouwen. Ze beseffen dat gendergelijkheid ook in hun voordeel kan spelen. De slechte economische situatie in Iran heeft hen doen inzien dat een werkende vrouw een groot verschil kan maken.”

M: “Ook ik zie dagelijks dat mannen meer om dit thema beginnen geven. Vooral jonge mannen gooien zich mee in de strijd. Vrouwen zelf zijn ook steeds beter geïnformeerd over hun rechten. Ik zie de toekomst van gendergelijkheid in ons land rooskleurig in. Maar we hebben een lange weg af te leggen.”

Waarom is het belangrijk dat reizigers vrouwelijke ondernemers steunen?

M: “In Iran betekent de steun van toeristen erg veel voor vrouwen. Zo merken ze dat ze een verschil kunnen maken en dat ze geapprecieerd worden. Bovendien kunnen ze op die manier een eigen leven uitbouwen en andere vrouwen inspireren om ook te ondernemen.”

S: “Iraanse vrouwen zijn bovendien een stuk toleranter dan mannen. Ze staan meer open voor suggesties en zijn flexibeler. Wat maakt dat veel toeristen liever met hen zaken doen.”

Welk beeld hebben toeristen van Iran? En hoe denken ze daarover bij hun vertrek?

S: “Veel mensen komen door de media met een negatief beeld naar Iran. Na enkele dagen beseffen de meesten gelukkig dat hun beeld niet klopte, dat ze bij wijze van spreken in een heel ander land zijn beland. Dat is ook voor een deel je taak als gids: het echte Iran tonen. Er zijn lelijke kanten, maar nog meer mooie. De uitgestrekte natuur, de imposante architectuur, de vriendelijkheid van de bevolking… Dit land heeft zoveel te bieden.”

M: “Helaas is het niet altijd mogelijk om iedereen te doen inzien dat hun beeld beperkt is. Een oudere man was er onlangs na zijn reis nog steeds van overtuigd dat Iraanse vrouwen onderdanig zijn. Waarom komen ze anders niet in opstand? Ik antwoordde hem dat we wel degelijk sterk in onze schoenen staan en op onze eigen manier het land veranderen.”

Reisagentschap Joker werkt voor zijn groepsreizen samen met deze vrouwelijke gidsen. Heb je ook zin om het echte Iran te ontdekken? Bekijk dan het reisprogramma op www.joker.be/IRAA. Wil je graag wat extra comfort, ga dan naar www.joker.be/IRCA.

Lees meer inspirerende verhalen van Women with Impact in toerisme wereldwijd op www.joker.be/womenwithimpact en leer hoe je zelf vrouwelijke ondernemers in toerisme kan steunen.

Het project #WomenWithImpact is een initiatief van ViaVia Tourism Academy, in partnerschap met Joker en Metro. Het wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie in het programma ‘Frame Voice Report’ en wordt gecoördineerd door Wilde Ganzen.

Het bericht “Mannen beseffen dat gendergelijkheid ook in hun voordeel kan spelen” verscheen eerst op Metro.