De tijd dat Instagram je gewoon een chronologisch overzicht van de geplaatste foto’s gaf, is al lang voorbij. De invoer van het algoritme deed enkele jaren geleden heel wat stof opwaaien en is nog steeds een doorn in het oog van menig fervent Instagrammer. Maar er blijkt een – ietwat controversiële – methode te bestaan waardoor het algoritme in je voordeel kan spelen.

Er is al heel wat inkt gevloeid over het beruchte Instagramalgoritme. Niemand weet hoe het precies werkt en waar het rekening mee houdt, maar één ding is zeker: in de meeste gevallen werkt het niet in het voordeel van je aantal likes. Heel wat influencers klagen over het feit dat veel van hun volgers hun posts simpelweg niet te zien krijgen, wat een directe impact heeft op hun likes en dus ook hun inkomen.

Hoe naakter, hoe beter

Nicolas Kayser-Bril en Judith Duportail namen in een onderzoek voor Mediapart de zogenaamde ‘shadow ban’ onder de loep. Die functie dient in principe om homofobe en pornografische posts te bestrijden. Helaas werkt de tool niet altijd naar behoren, met als gevolg dat veel onschuldige posts in het niets lijken te verdwijnen. Hoe het algoritme net werkt, wil Instagram uiteraard niet prijsgeven, maar volgens de twee onderzoekers zou elke post als het ware een ‘interactiescore’ krijgen toegemeten. Die score zou volgens hen onder andere gebaseerd zijn op etniciteit, gender en – niet te vergeten – naaktheid. Wat toch wel opvallend is aangezien de tool in eerste instantie werd opgericht om homofobie en porno tegen te gaan.

Niet iedereen gelijk voor de wet

Concreet wil dat dus zeggen dat je beter zoveel mogelijk van jezelf wil laten zien als je likes wil scoren. Letterlijk dan. “De tool kan aan de hand van kleuroppervlaktes analyseren hoeveel huid je laat zien op een foto. Een foto van een vrouw in bikini wordt 1,6 keer meer getoond dan een foto van diezelfde vrouw mét kleren en voor een man is dat 1,3 keer”, aldus Kayser-Bril en Duportail. Volgens hen plaatsen Instagrammers daardoor, bewust of onbewust, ook vaker naaktere foto’s. Simpelweg omdat die vaker gezien worden en dus indirect (voor de influencers dan) meer inkomsten genereren. De onderzoekers kwamen er bovendien achter dat foto’s van mindervaliden, personen met overgewicht, niet-witte mensen en leden van de LGBTQI+ gemeenschap nog meer worden onderworpen aan dat algoritme. Wat niet meteen in het voordeel van de sociale mediagigant spreekt.

