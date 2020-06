Heb jij al eens een smartphone met twee schermen gezien? Dat is niet onmogelijk, want merken zoals Samsung en Huawei hebben er al een op de markt gebracht. Jon Prosser, een bekende technologie analist, plaatste een tweet waarin hij weet te zeggen dat Apple binnenkort met een prototype iPhone op de markt zou komen met twee schermen. Daardoor zou dit type toestel wel eens erg populair kunnen worden.

John Prosser, een bekende technologie analist, heeft een bericht op Twitter geplaatst waarin hij voorspelt dat Apple een prototype van een iPhone met twee schermen aan het ontwikkelen is. Hij heeft de voorbije maanden heel wat goede voorspellingen gedaan waardoor hij toch een zekere reputatie heeft opgebouwd en we deze bewering mogen aannemen.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. The current prototype has two separate display panels on a hinge. Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design. No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

Twee vliegen in een klap

Die nieuwe iPhone zou volgens Prosser niet opvouwbaar (foldable) zijn, maar het zouden gewoon twee schermen zijn met een scharnier ertussen. Daardoor kunnen ze naar binnen toeplooien, maar de volledige smartphone zal er toch als een geheel uitzien. Er zal ook geen inkeping voor de camera (notch) zijn en de schermen zouden ook geen randen hebben. Om je toestel te ontgrendelen zou er nog een klein extra schermpje toegevoegd worden om de gsm met gezichtsherkenning te kunnen openen. Het design van dit prototype zou niet zoveel verschillen van de iPhone 11.

Samsung en Huawei kwamen in 2019 al met zo’n type smartphone op de markt met de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X. De toestellen werkten nog niet optimaal en daardoor brachten Samsung , Huawei en Motorola nog meer modellen uit die je horizontaal kan openklappen. Het probleem van al die smartphones is dat er niet zo’n groot publiek geïnteresseerd is omwille van de hoge prijs en de breekbaarheid van het toestel.

Een voorspelling

Apple slaagt er daarentegen iedere keer opnieuw in om dure nieuwe toestellen populair te maken bij een groot publiek. Maar opgelet! Het gaat hier louter over een voorspelling, dus het is helemaal nog niet zeker of er effectief zo’n iPhone zal worden uitgebracht, maar je kan alvast beginnen te dromen.

